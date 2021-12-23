https://arabic.sputniknews.com/20211223/خامنئي-يصدر-بيانا-بشأن-وفاة-السفير-الإيراني-لدى-أنصار-الله--1054470503.html

خامنئي يصدر بيانا بشأن وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله"

خامنئي يصدر بيانا بشأن وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله"

أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، بيانا بشأن وفاة السفير الإيراني لدى "أنصار الله"، حسن إيرلو. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T06:22+0000

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن خامنئي "قدم التهنئة والتعزية لاستشهاد حسن إيرلو"، ووصفه بـ"السفير المجاهد و الكفوء" للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن.وقدم خامنئي، في البيان، "التعزية والتهنئة لأسرة إيرلو وأصدقائه ورفاق دربه في مختلف مراحل نضاله الطويل الأمد"، مبينا أن "سجله الباعث على الفخر يتجسد في مجموعة من النضال السياسي والدبلوماسي والنشاط الاجتماعي".وأشار قائد الثورة الإيرانية، في ختام بيانه، إلى أن "شقيقين لحسن إيرلو قد سبقاه في نيل مقام الشهادة".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت السبت الماضي، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19. وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.وقالت: "نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد".وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم "أنصار الله" عبر حسابه على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لـ"رويترز".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/أنصار-الله-تدعو-إلى-محاسبة-السعودية-والإمارات-ويتهمهما-بالتسبب-في-وفاة-السفير-الإيراني-لديها-1054437659.html

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