خبير: أمريكا اعترفت بعدم صحة مبررات احتلالها للعراق

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسية الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها العسكري في عدد من الدول، جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع ترأسه الرئيس الروسي مع قيادات وزارة الدفاع يوم الثلاثاء الماضي، وتطرق فيه إلى الحديث عن سياسية واشنطن في تدخلها العسكري في كل من العراق وسورية، عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والأمني عماد علو في حديثه لـ"شؤون عسكرية": دون مساعدة الولايات المتحدة وبعض دول الجوار فمن المستحيل على إسرائيل ضرب إيرانالأمريكية تقريرا مفاده أن عددا كبيرا من العسكريين السابقين والحاليين في الجيش الإسرائيلي، يؤكدون أن تل أبيب ليس لديها القدرة لتوجيه ضربة حاسمة لإيران، أما إذا قررت إسرائيل شن هجوم محدود يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه تماما، فإن ذلك ممكنن ولا يحتاج إلى وقت طويل، وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس لبرنامج "شؤون عسكرية":
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": فلاديمير بوتين ينتقد سياسة الولايات المتحدة ويؤكد أن موسكو سترد على أي عدوان غربي، أول اتفاق عراقي إيراني رسمي بشأن مقتل سليماني والمهندس، حاملات المروحيات الروسية الحديثة ستحصل على قوارب وطائرات مسيرة، مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن تل أبيب ليس لديها القدرة على ضرب إيران.
هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسية الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها العسكري في عدد من الدول، جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع ترأسه الرئيس الروسي مع قيادات وزارة الدفاع يوم الثلاثاء الماضي، وتطرق فيه إلى الحديث عن سياسية واشنطن في تدخلها العسكري في كل من العراق وسورية، عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والأمني عماد علو في حديثه لـ"شؤون عسكرية":
إن "الاحتلال الأمريكي للعراق فسح المجال لدخول مجاميع مسلحة إرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش واللذان ارتكبا مجازر دموية وجرائم إرهابية، وأن الوجود الأمريكي في تلك المرحلة لم يكن فاعلاً ، وأن القادة الأمريكان اعترفوا بعدم صحة الادعاء والمبررات التي طرحت في تلك المرحلة اثناء احتلال العراق".
دون مساعدة الولايات المتحدة وبعض دول الجوار فمن المستحيل على إسرائيل ضرب إيران
الأمريكية تقريرا مفاده أن عددا كبيرا من العسكريين السابقين والحاليين في الجيش الإسرائيلي، يؤكدون أن تل أبيب ليس لديها القدرة لتوجيه ضربة حاسمة لإيران، أما إذا قررت إسرائيل شن هجوم محدود يلحق الضرر بأجزاء من البرنامج دون إنهائه تماما، فإن ذلك ممكنن ولا يحتاج إلى وقت طويل، وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس لبرنامج "شؤون عسكرية":
"في الواقع أنا أعتبر هذا التقرير واقعياً جداً ونحن نعلم أن الإسرائيليين ليس لديهم القدرة على مهاجمة إيران لأسباب عديدة أهمها بعد المسافة والظروف الجيوبوليتيكية لإيران وكذلك الإقليمية، ودون مساعدة الولايات المتحدة وبعض دول الجوار فمن المستحيل على إسرائيل ضرب إيران".