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https://arabic.sputniknews.com/20211223/خبير-ليبيا-لا-تحتاج-خارطة-طريق-جديدة-لأن-ذلك-يدخلها-مرحلة-انتقالية-طويلة-1054486689.html
خبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة
خبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة
قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان الليبي تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يعني أن ليبيا ستدخل مرحلة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:53+0000
2021-12-23T12:53+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف لـ "سبوتنيك" أن ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يدل على أن الخارطة سيكون لها فترة انتقالية طويلة.وشدد على الحاجة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر، حيث لن تكون للحكومة الحالية أي شرعية وفقا لخارطة طريق جنيف.وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.و أصدر مجلس النواب الليبي، قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.و جاء ذلك بعدما تقدمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمقترح للبرلمان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.وقالت المفوضية في بيان أن "هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر، يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".وأوضحت المفوضية أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات لإزالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/رئاسة-البرلمان-الليبي-تشكل-لجنة-لإعداد-خريطة-طريق-لما-بعد-24-ديسمبر-1054451052.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/احتمال-تأجيل-الانتخابات-الليبية-لخمسة-أو-ستة-أشهر-1054452437.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

خبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة

12:53 GMT 23.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان الليبي تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يعني أن ليبيا ستدخل مرحلة انتقالية طويلة، بموجب ذلك.
وأضاف لـ "سبوتنيك" أن ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يدل على أن الخارطة سيكون لها فترة انتقالية طويلة.
وشدد على الحاجة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر، حيث لن تكون للحكومة الحالية أي شرعية وفقا لخارطة طريق جنيف.
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
رئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر
أمس, 13:53 GMT
وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.
و أصدر مجلس النواب الليبي، قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.
و جاء ذلك بعدما تقدمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمقترح للبرلمان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
أشخاص يتحققون من الأسماء لاستلام بطاقاتهم الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا، 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
احتمال تأجيل الانتخابات الليبية لخمسة أو ستة أشهر
أمس, 14:15 GMT
وقالت المفوضية في بيان أن "هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر، يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".
وأوضحت المفوضية أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات لإزالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
© Sputnikالانتخابات الرئاسية الليبية
الانتخابات الرئاسية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الانتخابات الرئاسية الليبية
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