https://arabic.sputniknews.com/20211223/خبير-ليبيا-لا-تحتاج-خارطة-طريق-جديدة-لأن-ذلك-يدخلها-مرحلة-انتقالية-طويلة-1054486689.html

خبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة

خبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان الليبي تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يعني أن ليبيا ستدخل مرحلة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T12:53+0000

2021-12-23T12:53+0000

2021-12-23T12:53+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف لـ "سبوتنيك" أن ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يدل على أن الخارطة سيكون لها فترة انتقالية طويلة.وشدد على الحاجة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر، حيث لن تكون للحكومة الحالية أي شرعية وفقا لخارطة طريق جنيف.وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.و أصدر مجلس النواب الليبي، قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.و جاء ذلك بعدما تقدمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمقترح للبرلمان، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.وقالت المفوضية في بيان أن "هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر، يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".وأوضحت المفوضية أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات لإزالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/رئاسة-البرلمان-الليبي-تشكل-لجنة-لإعداد-خريطة-طريق-لما-بعد-24-ديسمبر-1054451052.html

https://arabic.sputniknews.com/20211222/احتمال-تأجيل-الانتخابات-الليبية-لخمسة-أو-ستة-أشهر-1054452437.html

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