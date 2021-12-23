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https://arabic.sputniknews.com/20211223/دراسة-تتوصل-لنتائج-صادمة-بشأن-دور-لقاح-سينوفاك-الصيني-في-مكافحة-أوميكرون-1054486405.html
دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن دور لقاح "سينوفاك" الصيني في مكافحة أوميكرون
دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن دور لقاح "سينوفاك" الصيني في مكافحة أوميكرون
توصل باحثون إلى أن ثلاث جرعات من لقاح "سينوفاك" الصيني ليس كافيا لمقاومة متحور أوميكرون الجديد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:46+0000
2021-12-23T12:46+0000
2021-12-23T12:46+0000
فيروس كورونا
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وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية بتمويل من صندوق البحوث الصحية والطبية وحكومة هونغ كونغ.وبحسب "رويترز"، قال باحثون من هونغ كونغ في بيان إن ثلاث جرعات من اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية لا تنتج مستويات من الأجسام المضادة الكافية لمكافحة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.وأوضح الباحثون أن "جرعة ثالثة منه أُعطيت بعد جرعتين من نفس اللقاح أو من لقاح سينوفاك الصيني وفرت مستويات وقائية من الأجسام المضادة ضد أوميكرون".وبحسب "رويترز"، لم ترد شركة سينوفاك، حتى الآن، على طلب التعليق على نتائج الدراسة، في وقت لم يذكر بيان الدراسة مزيد من التفاصيل حول عدد العينات التي استُخدمت في التحليل.
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فيروس كورونا
دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن دور لقاح "سينوفاك" الصيني في مكافحة أوميكرون
توصل باحثون إلى أن ثلاث جرعات من لقاح "سينوفاك" الصيني ليس كافيا لمقاومة متحور أوميكرون الجديد.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية بتمويل من صندوق البحوث الصحية والطبية وحكومة هونغ كونغ.
وبحسب "رويترز"، قال باحثون من هونغ كونغ في بيان إن ثلاث جرعات من اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية لا تنتج مستويات من الأجسام المضادة الكافية لمكافحة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.
وأشارت الدراسة إلى أن لقاح "فايزر-بيونتك" أثبت أنه "أكثر فاعلية".
وأوضح الباحثون أن "جرعة ثالثة منه أُعطيت بعد جرعتين من نفس اللقاح أو من لقاح سينوفاك الصيني وفرت مستويات وقائية من الأجسام المضادة ضد أوميكرون".
وبحسب "رويترز"، لم ترد شركة سينوفاك، حتى الآن، على طلب التعليق على نتائج الدراسة، في وقت لم يذكر بيان الدراسة مزيد من التفاصيل حول عدد العينات التي استُخدمت في التحليل.