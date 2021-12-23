https://arabic.sputniknews.com/20211223/دمشق-تتهم-دولا-غربية-بالعمل-على-عرقلة-عودة-المهجرين-السوريين-إلى-وطنهم-1054477800.html

دمشق تتهم دولا غربية بالعمل على عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

دمشق تتهم دولا غربية بالعمل على عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن سوريا تسعى لاستعادة أبنائها وتدعوهم مجدداً للعودة والمساهمة في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T09:55+0000

2021-12-23T09:55+0000

2021-12-23T09:55+0000

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:15:2831:1607_1920x0_80_0_0_38e74596b74e7a7de5b450a3eccabe78.jpg

واتهم المقداد في كلمة له خلال الاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية الروسية حول عودة المهجرين، بعض الدول الغربية بأنها لا تريد عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وتواصل عرقلة ذلك بكل الوسائل، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأضاف وزير الخارجية السوري أن بلاده "نرحب بأي خطوة تقوم بها أي دولة عربية باتجاه العودة إلى العمل المشترك"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها "لا نستجدي أحدا".وكشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، في وقت سابق حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، مؤكدا أن الرياض لا تزال تطبق أجندة غير عربية.وقال الجعفري، خلال حوار مع قناة الميادين، إن السياسة السعودية مازالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية، مؤكدا أن "سوريا أكبر من أن تتعامل مع موظف سعودي هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، والتي هاجم فيها الرئيس السوري بشار الأسد.ونفى أي تواصل رسمي بين البلدين، قائلا: "جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسميا لا توجد أي اتصالات على الإطلاق".وبشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح الجعفري، أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية"، قائلا: "الذين يعملون على عرقلة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر هم أقلية تعمل وفق أجندات غربية".وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، دعا إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية.وقال المعلمي: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا". وأضاف: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/الجعفري-يتحدث-عن-التواصل-بين-سوريا-والسعودية-ويكشف-الدولة-التي-تعرقل-عودة-بلاده-إلى-الجامعة-العربية-1054471519.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم