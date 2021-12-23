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https://arabic.sputniknews.com/20211223/دولة-عربية-تعلن-اكتشاف-أكثر-من-100-حالة-مصابة-بمتحور-أوميكرون-1054480976.html
دولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"
دولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"
كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في البلاد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:11+0000
2021-12-23T11:11+0000
الأردن
فيروس كورونا
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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات مع صحيفة الدستور الأردنية، إنه "تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الأفريقي في المملكة إلى 9 حالات".وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص "بي سي آر" الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.وسجلت وزارة الصحة الأردنية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.وأضافت الوزارة، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.وتنتشر مخاوف واسعة النطاق من أن "أوميكرون" يمكن أن يوجه للعالم ضربة أكبر حتى من "دلتا"، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يؤدي إلى "عواقب وخيمة".لكن القفزة في حالات الإصابة في جنوب أفريقيا في أعقاب ظهور المتحور لم تكدس المستشفيات بالمرضى بعد، مما أدى إلى بعض التفاؤل بأنه قد يتسبب فقط في مرض خفيف في الغالب.هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات المبكرة تشير إلى أن متغير الفيروس التاجي "أوميكرون" قد يعيد إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس أو تم تطعيمهم أكثر من المتغيرات السابقة، ولكنه قد يسبب مرضا أكثر اعتدالا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/وضع-رئيس-وزراء-الأردن-في-الحجر-الصحي-بعد-إصابة-أحد-أبنائه-بكورونا-1054311883.html
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الأردن, فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اكتشاف أكثر من 100 حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"

11:11 GMT 23.12.2021
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS
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كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في البلاد.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات مع صحيفة الدستور الأردنية، إنه "تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الأفريقي في المملكة إلى 9 حالات".
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
18 ديسمبر, 16:25 GMT
وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص "بي سي آر" الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة الأردنية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.
وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.
وأضافت الوزارة، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.
وتنتشر مخاوف واسعة النطاق من أن "أوميكرون" يمكن أن يوجه للعالم ضربة أكبر حتى من "دلتا"، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يؤدي إلى "عواقب وخيمة".
لكن القفزة في حالات الإصابة في جنوب أفريقيا في أعقاب ظهور المتحور لم تكدس المستشفيات بالمرضى بعد، مما أدى إلى بعض التفاؤل بأنه قد يتسبب فقط في مرض خفيف في الغالب.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات المبكرة تشير إلى أن متغير الفيروس التاجي "أوميكرون" قد يعيد إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس أو تم تطعيمهم أكثر من المتغيرات السابقة، ولكنه قد يسبب مرضا أكثر اعتدالا.
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