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https://arabic.sputniknews.com/20211223/رئيس-الدبلوماسية-الأوروبية-وبلينكن-يتفقان-على-مشاركة-الأول-في-المفاوضات-الأمنية-مع-روسيا-1054469531.html
رئيس الدبلوماسية الأوروبية وبلينكن يتفقان على مشاركة الأول في المفاوضات الأمنية مع روسيا
رئيس الدبلوماسية الأوروبية وبلينكن يتفقان على مشاركة الأول في المفاوضات الأمنية مع روسيا
أعلن هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية، أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أكدا على أن جميع المفاوضات حول الأمن... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T02:18+0000
2021-12-23T02:18+0000
روسيا
الناتو
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بروكسل – سبوتنيك. وجاء في بيان بعد ختام محادثات بوريل وبلينكن: "استلم وزير الخارجية بلينكن ورئيس الدبلوماسية الأوروبية بوريل الاقتراحات التي قدمتها روسيا الأسبوع الماضي، المتعلقة برؤية روسيا لآليات ضمان الأمن في أوروبا الممكنة... وقد وافقا على أن جميع المحادثات حول الأمن الروسي ستجري بتنسيق وبمشاركة الاتحاد الأوروبي".وبدوره نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أفاد بأن المسؤولان وافقاً على ضرورة دعم سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا ضد العدوان العسكري الروسي، الذي تنفيه موسكو.وفي ديسمبر الجاري، صدرت مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-والناتو-لا-يمتلكان-أي-نية-عدائية-تجاه-روسيا-1054464044.html
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روسيا, الناتو

رئيس الدبلوماسية الأوروبية وبلينكن يتفقان على مشاركة الأول في المفاوضات الأمنية مع روسيا

02:18 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Javier Soriano
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أعلن هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية، أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أكدا على أن جميع المفاوضات حول الأمن الأوروبي القادمة مع روسيا ستجري بتنسيق وبمشاركة الاتحاد الأوروبي.
بروكسل – سبوتنيك. وجاء في بيان بعد ختام محادثات بوريل وبلينكن: "استلم وزير الخارجية بلينكن ورئيس الدبلوماسية الأوروبية بوريل الاقتراحات التي قدمتها روسيا الأسبوع الماضي، المتعلقة برؤية روسيا لآليات ضمان الأمن في أوروبا الممكنة... وقد وافقا على أن جميع المحادثات حول الأمن الروسي ستجري بتنسيق وبمشاركة الاتحاد الأوروبي".
وبدوره نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أفاد بأن المسؤولان وافقاً على ضرورة دعم سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا ضد العدوان العسكري الروسي، الذي تنفيه موسكو.
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا
أمس, 19:04 GMT
وفي ديسمبر الجاري، صدرت مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
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