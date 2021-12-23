تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211223/روسيا-تسلم-قائد-القوات-العسكرية-في-قاعدة-حميميم-علما-رمزيا-خاصا-بالقوات-المسلحة-في-سوريا-1054472696.html
روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
تسلم قائد القوات الروسية في سوريا، يوم أمس الأربعاء، علما فخريا يرمز إلى قواته العسكرية في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T07:40+0000
2021-12-23T07:40+0000
2021-12-23T07:40+0000
العالم العربي
روسيا
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047269108_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_e735d403d62fff8dbedb8c16736c4225.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" هذه المناسبة التاريخية، حيث قدم العقيد غنادي تشيدكو، العلم الرمزي للقوات ولقائدها العام الجنرال رومان بيردنيكوف في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية. وبهذا الصدد صرح بيردنيكوف قائلا: "أنا وجميع أفراد مجموعة القوات على علم بكل المسؤولية والثقة العالية التي وضعها فينا القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع الروسية".وتم تسليم العلم الرمزي بعد الحفل التقليدي الذي شارك فيه حرس الشرف في القاعدة.وأصبحت قاعدة حميميم في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية على مكافحة الإرهاب.
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047269108_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_2b27a35cd02de8e0fa18274a8e821ba9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, سوريا
روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
تسلم قائد القوات الروسية في سوريا، يوم أمس الأربعاء، علما فخريا يرمز إلى قواته العسكرية في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" هذه المناسبة التاريخية، حيث قدم العقيد غنادي تشيدكو، العلم الرمزي للقوات ولقائدها العام الجنرال رومان بيردنيكوف في
قاعدة حميميم الجوية
بمحافظة اللاذقية السورية.
وبهذا الصدد صرح بيردنيكوف قائلا: "أنا وجميع أفراد مجموعة القوات على علم بكل المسؤولية والثقة العالية التي وضعها فينا القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع الروسية".
وتم تسليم العلم الرمزي بعد الحفل التقليدي الذي شارك فيه حرس الشرف في القاعدة.
وأصبحت
قاعدة حميميم
في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية على مكافحة الإرهاب.