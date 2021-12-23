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روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا
تسلم قائد القوات الروسية في سوريا، يوم أمس الأربعاء، علما فخريا يرمز إلى قواته العسكرية في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T07:40+0000
2021-12-23T07:40+0000
العالم العربي
روسيا
سوريا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" هذه المناسبة التاريخية، حيث قدم العقيد غنادي تشيدكو، العلم الرمزي للقوات ولقائدها العام الجنرال رومان بيردنيكوف في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية. وبهذا الصدد صرح بيردنيكوف قائلا: "أنا وجميع أفراد مجموعة القوات على علم بكل المسؤولية والثقة العالية التي وضعها فينا القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع الروسية".وتم تسليم العلم الرمزي بعد الحفل التقليدي الذي شارك فيه حرس الشرف في القاعدة.وأصبحت قاعدة حميميم في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية على مكافحة الإرهاب.
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العالم العربي, روسيا, سوريا

روسيا تسلم قائد القوات العسكرية في قاعدة حميميم علما رمزيا خاصا بالقوات المسلحة في سوريا

07:40 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصورالجنود الروس في قاعدة حميميم
الجنود الروس في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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تسلم قائد القوات الروسية في سوريا، يوم أمس الأربعاء، علما فخريا يرمز إلى قواته العسكرية في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" هذه المناسبة التاريخية، حيث قدم العقيد غنادي تشيدكو، العلم الرمزي للقوات ولقائدها العام الجنرال رومان بيردنيكوف في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية.
وبهذا الصدد صرح بيردنيكوف قائلا: "أنا وجميع أفراد مجموعة القوات على علم بكل المسؤولية والثقة العالية التي وضعها فينا القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع الروسية".
وتم تسليم العلم الرمزي بعد الحفل التقليدي الذي شارك فيه حرس الشرف في القاعدة.
وأصبحت قاعدة حميميم في الفترة الأخيرة قاعدة لطائرات سلاح الجو الروسي التي تساعد القوات المسلحة السورية على مكافحة الإرهاب.
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