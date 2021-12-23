تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211223/شرطة-دبي-تحبط-تهريب-أكثر-من-مليون-حبة-كبتاغون-في-شحنة-استيراد-ليمون-فيديو-1054483784.html
شرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
شرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
أعلنت شرطة دبي، اليوم الخميس، إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون المخدر في شحنة استيراد ليمون. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:58+0000
2021-12-23T11:58+0000
2021-12-23T11:58+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1047884975_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2e092eb69ed0441f6d1723426fc1476c.jpg
وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها أحبطت تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد ليمون واعتقلت 4 عرب.وأضافت الشرطة أنه عثر في الشحنة على مليون و160 ألف و500 قرص مخدر، وصلت قيمتها لـ 58 مليون درهم (حوالي 15.8 مليون دولار)..وأشارت شرطة دبي، إلى أن المتهمين حاولوا تهريب أقراص الكبتاغون في شحنات استيراد الليمون البلاستيك، في عملية أطلق عليها اسم "66".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1047884975_108:0:1173:799_1920x0_80_0_0_6148e5d3754e1707e4554c22f0c17ec1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شرطة دبي تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في شحنة استيراد ليمون... فيديو
أعلنت شرطة دبي، اليوم الخميس، إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون المخدر في شحنة استيراد ليمون.
وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها أحبطت تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد ليمون واعتقلت 4 عرب.
وأضافت الشرطة أنه عثر في الشحنة على مليون و160 ألف و500 قرص مخدر، وصلت قيمتها لـ 58 مليون درهم (حوالي 15.8 مليون دولار)..
وأشارت شرطة دبي، إلى أن المتهمين حاولوا تهريب
أقراص الكبتاغون
في شحنات استيراد الليمون البلاستيك، في عملية أطلق عليها اسم "66".