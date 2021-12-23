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https://arabic.sputniknews.com/20211223/صلح-بهاء-سلطان-ونصر-محروس-التاريخي-يثير-تفاعلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1054503794.html
صلح بهاء سلطان ونصر محروس "التاريخي" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
صلح بهاء سلطان ونصر محروس "التاريخي" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
أثار الإعلان الترويجي لأحدث حلقات برنامج "صاحبة السعادة" تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها ستكون شاهدة على لحظة الصلح بين المطرب... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T19:51+0000
2021-12-23T19:51+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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ونشرت الصفحة الرسمية لفضائية "دي إم سي" المصرية إعلان الحلقة، التي ستذاع يوم الاثنين المقبل الموافق 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأرفقتها بوصف هو: "لحظة الصلح التاريخية بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس انتظروها في حلقة خاصة ومميزة".وقامت مقدمة البرنامج، الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، بإطلاق "زغرودة" في الهواء بإعلان الحلقة، وذلك فور إعلان نصر محروس أن بهاء سلطان "تحرر منه"، بحسب تعبيره، كما يظهر بهاء سلطان باكيا لتأثره بوقوع الصلح.ويقوم نصر محروس في حلقة البرنامج بالإمضاء على ورقة الصلح والتنازل عن أي حقوق له.وعبر العديد من مستخدمي موقع "تويتر" عن سعادتهم بتحرر بهاء سلطان من نصر محروس، فكتبت إحدى المستخدمات: "الله بهاء سلطان بقي حر من نصر محروس".وعبرت مستخدمة أخرى عن سعادتها بالصلح وبتحرر بهاء سلطان من نصر محروس في حلقة "صاحبة السعادة"، وتمنت أن يركز سلطان في عمله ويقدم أغاني جميلة خلال الفترة المقبلة.واعتبر مستخدم آخر أن "إنهاء الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان هو أهم خبر فني في عام 2021".وكتب مستخدم: "وأخيرا هناك أمل في الدنيا، العملاق والأسطورة بهاء سلطان حرا طليقا من سجن شركة "فري ميوزك" لمالكها نصر محروس، وأصبح حرا تماما ومن حقه أن يتعاقد مع أي شركة".​يشار إلى أن "بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ عام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2021، فاجأ المنتج نصر محروس متابعيه على موقع "تويتر" بنشره صورا وهو بصحبة بهاء سلطان، وأعلن معها أنه عاد مرة أخرى لشركة "فري ميوزيك"، كما وصفه بأنه "ابن الشركة".لكن نفى محامي بهاء سلطان، يوسف إبراهيم، حدوث صلح بين موكله والمنتج الفني، وأوضح أن ما حدث تحديدا هو التزام بهاء سلطان بتسجيل الأربع أغاني المتبقية من ألبومه "سيجارة" مع نصر محروس، وذلك تنفيذا لحكم قضائي حصل الأخير عليه.وأضاف محامي بهاء سلطان بالتأكيد وقتها أنه لا نية للصلح بين المطرب والمنتج صاحب شركة "فري ميوزيك".ويعد نصر محروس صانع نجومية العديد من أبرز المطربين في مصر، مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20210401/النجم-المصري-بهاء-سلطان-يسجل-الأذان-بصوته-تمهيدا-لطرحه-في-شهر-رمضان-1048545217.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

صلح بهاء سلطان ونصر محروس "التاريخي" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

19:51 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / STRINGERالمطرب المصري بهاء سلطان
المطرب المصري بهاء سلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
المطرب المصري بهاء سلطان
© AFP 2021 / STRINGER
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أثار الإعلان الترويجي لأحدث حلقات برنامج "صاحبة السعادة" تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها ستكون شاهدة على لحظة الصلح بين المطرب المصري، بهاء سلطان، والمنتج ‏الفني، نصر محروس.‏
ونشرت الصفحة الرسمية لفضائية "دي إم سي" المصرية إعلان الحلقة، التي ستذاع يوم الاثنين المقبل الموافق 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأرفقتها بوصف هو: "لحظة الصلح التاريخية بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس انتظروها في حلقة خاصة ومميزة".
وقامت مقدمة البرنامج، الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، بإطلاق "زغرودة" في الهواء بإعلان الحلقة، وذلك فور إعلان نصر محروس أن بهاء سلطان "تحرر منه"، بحسب تعبيره، كما يظهر بهاء سلطان باكيا لتأثره بوقوع الصلح.
ويقوم نصر محروس في حلقة البرنامج بالإمضاء على ورقة الصلح والتنازل عن أي حقوق له.
وعبر العديد من مستخدمي موقع "تويتر" عن سعادتهم بتحرر بهاء سلطان من نصر محروس، فكتبت إحدى المستخدمات: "الله بهاء سلطان بقي حر من نصر محروس".
وعبرت مستخدمة أخرى عن سعادتها بالصلح وبتحرر بهاء سلطان من نصر محروس في حلقة "صاحبة السعادة"، وتمنت أن يركز سلطان في عمله ويقدم أغاني جميلة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر مستخدم آخر أن "إنهاء الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان هو أهم خبر فني في عام 2021".
وكتب مستخدم: "وأخيرا هناك أمل في الدنيا، العملاق والأسطورة بهاء سلطان حرا طليقا من سجن شركة "فري ميوزك" لمالكها نصر محروس، وأصبح حرا تماما ومن حقه أن يتعاقد مع أي شركة".
​يشار إلى أن "بهاء سلطان واجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.
وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ عام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.
المطرب المصري بهاء سلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
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وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2021، فاجأ المنتج نصر محروس متابعيه على موقع "تويتر" بنشره صورا وهو بصحبة بهاء سلطان، وأعلن معها أنه عاد مرة أخرى لشركة "فري ميوزيك"، كما وصفه بأنه "ابن الشركة".
لكن نفى محامي بهاء سلطان، يوسف إبراهيم، حدوث صلح بين موكله والمنتج الفني، وأوضح أن ما حدث تحديدا هو التزام بهاء سلطان بتسجيل الأربع أغاني المتبقية من ألبومه "سيجارة" مع نصر محروس، وذلك تنفيذا لحكم قضائي حصل الأخير عليه.
وأضاف محامي بهاء سلطان بالتأكيد وقتها أنه لا نية للصلح بين المطرب والمنتج صاحب شركة "فري ميوزيك".
ويعد نصر محروس صانع نجومية العديد من أبرز المطربين في مصر، مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.
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