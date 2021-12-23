طائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي للبحر الأسود

ودخلت طائرة استطلاع إلكترونية من طراز "Boeing RC-135W Rivet Joint" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى منطقة البحر الأسود وبدأت في مراقبة نشاط القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.ومن خلال بيانات الخرائط رصدت تحركات الطائرة البريطانية التابعة لحلف الناتو، فقد أقلعت من قاعدة لاكينهيث الجوية ومرّت فوق أوروبا، ودخلت المجال الجوي لأوكرانيا من الشمال الغربي، وحلقت فوق الجزء الأوسط من البلاد ، ثم فوق منطقة أوديسا. بعد ذلك، واصلت التحرك جنوبا، ثم اقتربت من الحدود الجنوبية للمياه الإقليمية لروسيا جنوب شبه جزيرة القرم.وكان الرئيس بوتين قد أكد، خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا ينبغي توجيه اللوم إلى روسيا فيما يتعلق بالتوتر على الحدود مع أوكرانيا، وأشار إلى أن حلف الناتو يكثف أنشطته العسكرية في أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا.وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.
اقتربت طائرة استطلاع استراتيجية بريطانية من طراز"Boeing RC-135W" من شبه جزيرة القرم الروسية على البحر الأسود.
ودخلت طائرة استطلاع إلكترونية من طراز "Boeing RC-135W Rivet Joint" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى منطقة البحر الأسود وبدأت في مراقبة نشاط القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.
ومن خلال بيانات الخرائط رصدت تحركات الطائرة البريطانية التابعة لحلف الناتو، فقد أقلعت من قاعدة لاكينهيث الجوية ومرّت فوق أوروبا، ودخلت المجال الجوي لأوكرانيا من الشمال الغربي، وحلقت فوق الجزء الأوسط من البلاد ، ثم فوق منطقة أوديسا.
بعد ذلك، واصلت التحرك جنوبا، ثم اقتربت من الحدود الجنوبية للمياه الإقليمية لروسيا جنوب شبه جزيرة القرم.
وكان الرئيس بوتين قد أكد، خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا ينبغي توجيه اللوم إلى روسيا فيما يتعلق بالتوتر على الحدود مع أوكرانيا، وأشار إلى أن حلف الناتو يكثف أنشطته العسكرية في أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا.
وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.