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طفل سعودي يدهس أما وطفلتيها في الرياض... أثناء ممارسة التفحيط
طفل سعودي يدهس أما وطفلتيها في الرياض... أثناء ممارسة التفحيط
دهس طفل سعودي، معلمة وطفلتيها في أحد شوارع الرياض، أمس الأربعاء، أثناء ممارسته التفحيط. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:33+0000
2021-12-23T15:34+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت شبكة "العربية.نت"، أن الطفل يبلغ من العمر 12 عاما، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلتين ونقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.وأثارت الواقعة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تصدر وسم "#نسرين_النوفل" قائمة الترند على موقع "تويتر" في السعودية.وأكد نشطاء بموقع تويتر، أن الطفل قائد السيارة كان يمارس التفحيط وفقد السيطرة على مركبته، فدهس المعلمة نسرين النوفل، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها جنى ولين.وانتشرت صورة عبر السوشيال ميديا في السعودية، توثق لحظة انحراف السيارة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها الضحايا.وكان الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين، نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها".
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أخبار السعودية اليوم

طفل سعودي يدهس أما وطفلتيها في الرياض... أثناء ممارسة التفحيط

15:33 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 15:34 GMT 23.12.2021)
© AP Photo / Hasan Jamaliسيارة تابعة إلى الشرطة السعودية
سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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دهس طفل سعودي، معلمة وطفلتيها في أحد شوارع الرياض، أمس الأربعاء، أثناء ممارسته التفحيط.
وذكرت شبكة "العربية.نت"، أن الطفل يبلغ من العمر 12 عاما، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلتين ونقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.
وأثارت الواقعة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تصدر وسم "#نسرين_النوفل" قائمة الترند على موقع "تويتر" في السعودية.
وأكد نشطاء بموقع تويتر، أن الطفل قائد السيارة كان يمارس التفحيط وفقد السيطرة على مركبته، فدهس المعلمة نسرين النوفل، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها جنى ولين.
وانتشرت صورة عبر السوشيال ميديا في السعودية، توثق لحظة انحراف السيارة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها الضحايا.
وكان الإعلامي طارق النوفل، شقيق المعلمة نسرين، نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة "جنى ولين".. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرًا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها".
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