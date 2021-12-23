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https://arabic.sputniknews.com/20211223/عضو-بالسيادي-السوداني-يطالب-الشرطة-بالانتشار-عبر-الدوريات-الليلية-1054481541.html
عضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
عضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
طالب عضو المجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر الزبير بضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:26+0000
2021-12-23T11:26+0000
2021-12-23T11:26+0000
أخبار السودان اليوم
الشرطة السودانية
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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، شدد عبد القادر على ضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية ومراكز الشرطة في المدن وأطرافها.وأشار عبد القادر إلى اضطلاع الشرطة بـ "تنظيم حركة المركبات ورصد المخالفات في الطرق الداخلية وطرق المرور السريع"، وأهمية هذا الدور.وثمن عبد القادر ما وصفه بـ "الدور المتعاظم" للشرطة السودانية "في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع مدن وقرى السودان".وشدد عبد القادر في هذا السياق على ضرورة "تطعيم أفراد الشرطة في مختلف مواقعهم".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-متظاهرين-أمام-القصر-الرئاسي-1054336914.html
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أخبار السودان اليوم, الشرطة السودانية
عضو بالسيادي السوداني يطالب الشرطة بالانتشار عبر الدوريات الليلية
طالب عضو المجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر الزبير بضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية.
وحسب تصريحات نقلتها
وسائل إعلام سودانية
، شدد عبد القادر على ضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية ومراكز الشرطة في المدن وأطرافها.
وأشار عبد القادر إلى
اضطلاع الشرطة
بـ "تنظيم حركة المركبات ورصد المخالفات في الطرق الداخلية وطرق المرور السريع"، وأهمية هذا الدور.
تصريحات عضو السيادي السوداني جاءت خلال استقباله كلا من نائب
مدير عام الشرطة
الفريق شرطة مدثر حسن ومدير عام شرطة المرور اللواء نصر الدين محمد عبدالرحيم، وذلك بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم الخميس.
وثمن عبد القادر ما وصفه بـ "الدور المتعاظم" للشرطة السودانية "في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع مدن وقرى السودان".
كما طالب عضو مجلس السيادة السوداني، بالتزام القوات الشرطة، بـ "الاحترازات الصحية لجائحة كورونا في مجمعات خدمات الجمهور، عبر ارتداء الكمامة وتجنب الزحام، دون التاثير على سرعة تقديم الخدمة للمواطن".
وشدد عبد القادر في هذا السياق على ضرورة "تطعيم
أفراد الشرطة
في مختلف مواقعهم".