https://arabic.sputniknews.com/20211223/عناصر-الجيش-الأوكراني-يفشلون-في-إصابة-الهدف-باستخدام-الأسلحة-الأمريكية-فيديو-1054472415.html

عناصر الجيش الأوكراني يفشلون في إصابة الهدف باستخدام الأسلحة الأمريكية... فيديو

عناصر الجيش الأوكراني يفشلون في إصابة الهدف باستخدام الأسلحة الأمريكية... فيديو

فشل عناصر الجيش الأوكراني في إصابة الهدف عند إطلاقه من نظام صاروخ "جافلين" الأمريكي المضاد للدبابات خلال التمرين. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T07:29+0000

2021-12-23T07:29+0000

2021-12-23T07:29+0000

العالم

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ونشرت قناة "5" الأوكرانية مقطع فيديو للحادثة، يوم أمس الأربعاء، بعد أن أجرت القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات على إطلاق النار في دونباس لأول مرة.ويظهر المقطع كيف خرجت القذيفة بشكل بطيء وغريب، واستقرت على بعد أمتار من الهدف.زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك زوارق الدوريات وعدد من الأسلحة الأخرى.في عام 2017، وافقت إدارة دونالد ترامب على تسليم أنظمة صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات إلى كييف.كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه منذ عام 2014 قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا مقابل 2.5 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 400 مليون هذا العام، ومؤخرا نقلت واشنطن إلى كييف 30 صاروخ "جافلين".وشددت زاخاروفا على أن هذا "بالتأكيد لن يخلق ظروفا لتنفيذ اتفاقيات مينسك"، ولن يحل المشاكل الإنسانية لسكان دونباس.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/الرئيس-الأوكراني-العقوبات-على-روسيا-يجب-أن-تكون-قبل-نشوب-النزاع-وليست-بعده-1054064119.html

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العالم