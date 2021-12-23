عودة حركة المسافرين في مطار أبها إلى طبيعتها بعد تدمير طائرة مسيرة حاولت استهدافه... فيديو

ونشرت قناة الإخبارية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو من داخل مطار أبها الدولي، تبين عودة حركة المسافرين إلى طبيعتها، رغم استهداف المطار السعودي بطائرة مسيرة من قبل جماعة "أنصار الله".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.وقال التحالف في بيان له، نقله التلفزيون السعودي، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا في محيط المطار دون وقوع إصابات.وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.
وقال التحالف في بيان له، نقله التلفزيون السعودي، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا في محيط المطار دون وقوع إصابات.
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.