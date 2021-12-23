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https://arabic.sputniknews.com/20211223/فرنسا-ترفع-السرية-عن-أرشيفها-الخاص-بحرب-الجزائر--1054485582.html
فرنسا ترفع السرية عن أرشيفها الخاص بحرب الجزائر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيفها الخاص بحرب الجزائر
أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:26+0000
2021-12-23T12:26+0000
العالم
فرنسا
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وبحسب الموقع الرسمي لإذاعة "مونت كارلو الدولية"، فإن هذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966".ووفقا لمرسوم الوزارة، يمكن الاطلاع على كل من "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، إضافة إلى "الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".وتأتي أهمية هذه الخطوة بعد أن كان من غير المسموح الاطلاع على هذه الوثائق على مدى 75 عاما إلا بإذن رسمي، بحسب الموقع.وجدير بالذكر أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة كانت قد عملت خلال السنوات العشرين الماضية على تسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيف المتعلقة بفترات حساسة من تاريخ البلاد، كالحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الامبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قدم وعودا بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحا، وذلك بعد إقراره، في 13 سبتمبر/ أيلول 2018، بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في عام 1957، فيما أعلن في 9 مارس / آذار 2021، عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عاما.وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاما من المهلة القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/فرنسا-تعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-أرشيفها-الخاص-بحرب-الجزائر-1053771530.html
https://arabic.sputniknews.com/20211208/فرنسا-تأمل-في-نبذ-خلافات-الماضي-مع-الجزائر-وإذابة-الجليد-عن-علاقاتهما-العميقة-1053710628.html
https://arabic.sputniknews.com/20211118/وكالة-خطوة-غير-مسبوقة-لرئيس-الجزائر-تجاه-فرنسا-1050741270.html
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العالم, فرنسا, الجزائر

فرنسا ترفع السرية عن أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

12:26 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Ryad Kramdi
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أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
وبحسب الموقع الرسمي لإذاعة "مونت كارلو الدولية"، فإن هذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966".
ووفقا لمرسوم الوزارة، يمكن الاطلاع على كل من "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، إضافة إلى "الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".
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وتأتي أهمية هذه الخطوة بعد أن كان من غير المسموح الاطلاع على هذه الوثائق على مدى 75 عاما إلا بإذن رسمي، بحسب الموقع.
وجدير بالذكر أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة كانت قد عملت خلال السنوات العشرين الماضية على تسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيف المتعلقة بفترات حساسة من تاريخ البلاد، كالحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الامبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
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وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قدم وعودا بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحا، وذلك بعد إقراره، في 13 سبتمبر/ أيلول 2018، بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في عام 1957، فيما أعلن في 9 مارس / آذار 2021، عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عاما.
وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاما من المهلة القانونية.
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