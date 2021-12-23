فرنسي في الـ 75 يستعد لعبور المحيط الأطلسي بمركب تجذيف

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جان جاك سافان أنه سوف يتوجه إلى مدينة ساغريس البرتغالية التي يتوقع أن يصل إليها يوم الأحد المقبل.وأوضح أن قاربه سيتم وضعه في الماء يوم الاثنين، وستجرى عليه تعديلات نهائية يوم الثلاثاء لينطلق يوم الأربعاء في رحلته، متوقعا أن تكون الأحوال الجوية مناسبة.ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة عبوره على متن قاربه Audacieux (جريء) نحو 100 يوم.ومن المقرر أن تكون نقطة وصوله هي جزر الأنتيل الفرنسية، وإذا أمكن في المارتينيك، حيث كان خط نهاية انجازه السابق.وكان جان جاك سافان الجندي السابق الذي يرغب في تحدي الشيخوخة أمضى عام 2019 أكثر من 4 أشهر في قارب على شكل برميل طوله 3 أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، عبر بواسطته المحيط الأطلسي بمفرده، في رحلة تقاذفته خلالها الرياح والتيارات.ولكن هذه المرة، يبلغ طول زورقه 8 أمتار، بعرض متر و70 سنتيمترا.
وأوضح أن قاربه سيتم وضعه في الماء يوم الاثنين، وستجرى عليه تعديلات نهائية يوم الثلاثاء لينطلق يوم الأربعاء في رحلته، متوقعا أن تكون الأحوال الجوية مناسبة.
ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة عبوره على متن قاربه Audacieux (جريء) نحو 100 يوم.
ومن المقرر أن تكون نقطة وصوله هي جزر الأنتيل الفرنسية، وإذا أمكن في المارتينيك، حيث كان خط نهاية انجازه السابق.
وكان جان جاك سافان الجندي السابق الذي يرغب في تحدي الشيخوخة أمضى عام 2019 أكثر من 4 أشهر في قارب على شكل برميل طوله 3 أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، عبر بواسطته المحيط الأطلسي بمفرده، في رحلة تقاذفته خلالها الرياح والتيارات.
ولكن هذه المرة، يبلغ طول زورقه 8 أمتار، بعرض متر و70 سنتيمترا.