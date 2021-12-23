تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/فرنسي-في-الـ-75-يستعد-لعبور-المحيط-الأطلسي-بمركب-تجذيف-1054506082.html
فرنسي في الـ 75 يستعد لعبور المحيط الأطلسي بمركب تجذيف
فرنسي في الـ 75 يستعد لعبور المحيط الأطلسي بمركب تجذيف
أعلن فرنسي يبلغ من العمر 75 عاما قريبا أنه يخطط لعبور المحيط الأطلسي بواسطة مركب تجذيف، بعد أن عبره ببرميل في عام 2019. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T21:39+0000
2021-12-23T21:39+0000
المحيط الأطلسي
مسن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/1046169478_650:0:4291:2048_1920x0_80_0_0_9039a3ddbb689c92fa5450125785157a.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جان جاك سافان أنه سوف يتوجه إلى مدينة ساغريس البرتغالية التي يتوقع أن يصل إليها يوم الأحد المقبل.وأوضح أن قاربه سيتم وضعه في الماء يوم الاثنين، وستجرى عليه تعديلات نهائية يوم الثلاثاء لينطلق يوم الأربعاء في رحلته، متوقعا أن تكون الأحوال الجوية مناسبة.ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة عبوره على متن قاربه Audacieux (جريء) نحو 100 يوم.ومن المقرر أن تكون نقطة وصوله هي جزر الأنتيل الفرنسية، وإذا أمكن في المارتينيك، حيث كان خط نهاية انجازه السابق.وكان جان جاك سافان الجندي السابق الذي يرغب في تحدي الشيخوخة أمضى عام 2019 أكثر من 4 أشهر في قارب على شكل برميل طوله 3 أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، عبر بواسطته المحيط الأطلسي بمفرده، في رحلة تقاذفته خلالها الرياح والتيارات.ولكن هذه المرة، يبلغ طول زورقه 8 أمتار، بعرض متر و70 سنتيمترا.
https://arabic.sputniknews.com/20210429/عمره-105-أعوام-هندي-وزوجته-المسنة-يقهران-كورونا-فيديو-1048845225.html
المحيط الأطلسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/1046169478_1105:0:3836:2048_1920x0_80_0_0_ad430e84588b52ed065870349525e69f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المحيط الأطلسي, مسن

فرنسي في الـ 75 يستعد لعبور المحيط الأطلسي بمركب تجذيف

21:39 GMT 23.12.2021
© REUTERS / NASA / Bill Ingallsعودة مركبة "كريو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي، ناسا، 2 أغسطس 2020
عودة مركبة كريو دراغون (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي، ناسا، 2 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / NASA / Bill Ingalls
تابعنا عبر
أعلن فرنسي يبلغ من العمر 75 عاما قريبا أنه يخطط لعبور المحيط الأطلسي بواسطة مركب تجذيف، بعد أن عبره ببرميل في عام 2019.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جان جاك سافان أنه سوف يتوجه إلى مدينة ساغريس البرتغالية التي يتوقع أن يصل إليها يوم الأحد المقبل.
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، كورونا، امرأة تعاني من ضيق التنفس في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2021
عمره 105 أعوام... هندي وزوجته المسنة يقهران كورونا... فيديو
29 أبريل, 14:02 GMT
وأوضح أن قاربه سيتم وضعه في الماء يوم الاثنين، وستجرى عليه تعديلات نهائية يوم الثلاثاء لينطلق يوم الأربعاء في رحلته، متوقعا أن تكون الأحوال الجوية مناسبة.
ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة عبوره على متن قاربه Audacieux (جريء) نحو 100 يوم.
ومن المقرر أن تكون نقطة وصوله هي جزر الأنتيل الفرنسية، وإذا أمكن في المارتينيك، حيث كان خط نهاية انجازه السابق.
وكان جان جاك سافان الجندي السابق الذي يرغب في تحدي الشيخوخة أمضى عام 2019 أكثر من 4 أشهر في قارب على شكل برميل طوله 3 أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، عبر بواسطته المحيط الأطلسي بمفرده، في رحلة تقاذفته خلالها الرياح والتيارات.
ولكن هذه المرة، يبلغ طول زورقه 8 أمتار، بعرض متر و70 سنتيمترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:25 GMTالحكومة المصرية: 98 % من وفيات كورونا في مصر لم يتلقوا اللقاح
22:02 GMT"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تعرب عن أسفها الشديد لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
21:47 GMTوزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يناقشان الرد الموحد على "عدوان روسيا" ضد أوكرانيا
21:39 GMTفرنسي في الـ 75 يستعد لعبور المحيط الأطلسي بمركب تجذيف
21:37 GMTغموض سياسي ومخاطر تحيط بليبيا مع تأجيل موعد الانتخابات
21:29 GMTمضمون أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم بيعها بأكثر من 100 ألف دولار... فيديو
20:50 GMTبلجيكا تتعهد بوقف مفاعلاتها النووية السبعة بحلول 2025
20:48 GMTوسط سخط فلسطيني... ما تداعيات تصريحات منصور عباس بشأن يهودية إسرائيل؟
20:33 GMTمسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر
20:32 GMTشركة "إنتل" الأمريكية تعتذر من الصين بعد توجيه أثار غضبها بشدة... "تعض اليد التي تطعمها"
20:08 GMT"أنصار الله" تنفي تخزين أسلحة في ملعب بصنعاء وتدعو وسائل الإعلام لزيارته
20:03 GMTإعلام: تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله يقترب من محطته الأخيرة
19:51 GMTصلح بهاء سلطان ونصر محروس "التاريخي" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
19:45 GMTالليرة تواصل الصعود أمام الدولار وبنوك تركية تدعمها بقوة
19:45 GMTعلى رأسها الإنتاج السينمائي...الإغلاق بالمغرب ينذر بإفلاس تام لهذه القطاعات
19:36 GMTدولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"
19:34 GMTترامب يناشد المحكمة العليا منع لجنة تحقيق "6 يناير" من الحصول على سجلاته
19:19 GMTرئيس الوزراء اليمني يطلب دعما اقتصاديا عاجلا من دول الخليج
19:10 GMTبرلماني روسي: من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان في سوريا
19:06 GMTبعد قرار المجلس الدستوري.. ما السيناريوهات التي تنتظر الانتخابات النيابية في لبنان؟