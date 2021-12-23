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https://arabic.sputniknews.com/20211223/فساتين-ميدي-تدخل-صيحات-الموضة-لهذا-الشتاء-1054493118.html
فساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء
فساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء
يدأت فساتين ميدي دخول عالم الموضة في بريطانيا من أوسع أبوابه اعتبارا من شتاء 2021-2202، وذلك لكونها فساتين أنيقة ومريحة في نفس الوقت. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-23T14:33+0000
العالم
الموضة
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لا تخلو منصة أو أي مركز تسوق من صور وعروض فساتين ميدي التي أصبحت زيا سهلا للنساء البريطانيات، باعتبارها ملابس يمكن الاعتماد عليها حيث تشعركِ بالرشاقة، حتى في تلك الصباحات عندما يكون لديك خمس دقائق فقط للاستعداد.مع ذلك، يمكن في فصل الشتاء أن تكون طريقة ارتدائها أكثر تعقيدا، لأن عليك التفكير في طول معطفك، سواء كان يتناسب مع طبقتين من التريكو، أو مع الأحذية التي يمكنك ارتداؤها معه، بحسب موقع "هو وات وير" الخاص بالموضة.هناك خمس صيحات أزياء لهذا الشتاء تجعل كل أسئلتك سهلة الإجابة، فإذا كانت الراحة هي ما تسعين إليه، فلا تنظري إلى ما هو أبعد من الفستان الطائر (فستان جامبر)، الذي يأتي الآن بتصاميم متعددة وأنيقة، ما يبدد الأسطورة القائلة بأن فستان الطائر غير أنيق.أما إذا كنتِ ترتدين فساتين ذات أقمشة خفيفة في الصيف، فمن المحتمل أن يكون فستان ميدي بأكمام من الساتان هو الحل لمشاكل فستانك الشتوي، بينما إن كنت ترغبين بفستان مع جوارب وأحذية طويلة، فلا بد أن تختاري فساتين ميدي المطبوعة الداكنة.تابعي المجموعة التالية التي تتضمن الفساتين الخمسة التي عليك ارتداؤها خلال عام 2022:1- فساتين محبوكة2- فساتين الساتان3- فساتين مطبوعة داكنة4- فستان أسود رائع5- فسلتين ذات أقمشة فضفاضة
https://arabic.sputniknews.com/20211026/أسبوع-الموضة-العربي-في-دبي-1050536009.html
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العالم, الموضة

فساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء

14:33 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الذهاب إلى بنك الصورعارضة أزياء الألمانية ستيفاني غيزينغير على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72
عارضة أزياء الألمانية ستيفاني غيزينغير على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تابعنا عبر
يدأت فساتين ميدي دخول عالم الموضة في بريطانيا من أوسع أبوابه اعتبارا من شتاء 2021-2202، وذلك لكونها فساتين أنيقة ومريحة في نفس الوقت.
لا تخلو منصة أو أي مركز تسوق من صور وعروض فساتين ميدي التي أصبحت زيا سهلا للنساء البريطانيات، باعتبارها ملابس يمكن الاعتماد عليها حيث تشعركِ بالرشاقة، حتى في تلك الصباحات عندما يكون لديك خمس دقائق فقط للاستعداد.
مع ذلك، يمكن في فصل الشتاء أن تكون طريقة ارتدائها أكثر تعقيدا، لأن عليك التفكير في طول معطفك، سواء كان يتناسب مع طبقتين من التريكو، أو مع الأحذية التي يمكنك ارتداؤها معه، بحسب موقع "هو وات وير" الخاص بالموضة.
عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
أسبوع الموضة العربي في دبي
26 أكتوبر, 09:41 GMT
هناك خمس صيحات أزياء لهذا الشتاء تجعل كل أسئلتك سهلة الإجابة، فإذا كانت الراحة هي ما تسعين إليه، فلا تنظري إلى ما هو أبعد من الفستان الطائر (فستان جامبر)، الذي يأتي الآن بتصاميم متعددة وأنيقة، ما يبدد الأسطورة القائلة بأن فستان الطائر غير أنيق.
أما إذا كنتِ ترتدين فساتين ذات أقمشة خفيفة في الصيف، فمن المحتمل أن يكون فستان ميدي بأكمام من الساتان هو الحل لمشاكل فستانك الشتوي، بينما إن كنت ترغبين بفستان مع جوارب وأحذية طويلة، فلا بد أن تختاري فساتين ميدي المطبوعة الداكنة.
تابعي المجموعة التالية التي تتضمن الفساتين الخمسة التي عليك ارتداؤها خلال عام 2022:
1- فساتين محبوكة
2- فساتين الساتان
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورعارضات أزياء قبل عرض للمصممة ألينا نيغا كجزء من "أسبوع أزياء مرسيدس-بنز" في روسيا في متحف موسكو، روسيا 19 أكتوبر 2021
عارضات أزياء قبل عرض للمصممة ألينا نيغا كجزء من أسبوع أزياء مرسيدس-بنز في روسيا في متحف موسكو، روسيا 19 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
عارضات أزياء قبل عرض للمصممة ألينا نيغا كجزء من "أسبوع أزياء مرسيدس-بنز" في روسيا في متحف موسكو، روسيا 19 أكتوبر 2021
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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3- فساتين مطبوعة داكنة
© AFP 2021 / Sujit Jaiswalعارضة أزياء تقدم مجموعة أزياء "منتجع الصيف 2019"، من تصميم (Ereena) في إطار أسبوع الموضة في مومباي، الهند 31 يناير/ كانون الثاني 2019
عارضة أزياء تقدم مجموعة أزياء منتجع الصيف 2019، من تصميم (Ereena) في إطار أسبوع الموضة في مومباي، الهند 31 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
عارضة أزياء تقدم مجموعة أزياء "منتجع الصيف 2019"، من تصميم (Ereena) في إطار أسبوع الموضة في مومباي، الهند 31 يناير/ كانون الثاني 2019
© AFP 2021 / Sujit Jaiswal
4- فستان أسود رائع
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الذهاب إلى بنك الصورعارضة أزياء تقدم مجوهرات لدار المجوهرات "Noudar" بمعرض "فصول قطر" بمتحف لفنون الوسائط المتعددة في موسكو.
عارضة أزياء تقدم مجوهرات لدار المجوهرات Noudar بمعرض فصول قطر بمتحف لفنون الوسائط المتعددة في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
عارضة أزياء تقدم مجوهرات لدار المجوهرات "Noudar" بمعرض "فصول قطر" بمتحف لفنون الوسائط المتعددة في موسكو.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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5- فسلتين ذات أقمشة فضفاضة
© AFP 2021 / John Wesselsعارضة أزياء تضع اللمسات الأخيرة على ملابسها خلال أسبوع الموضة في داكار، سنغال 12 ديسمبر 2020
عارضة أزياء تضع اللمسات الأخيرة على ملابسها خلال أسبوع الموضة في داكار، سنغال 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
عارضة أزياء تضع اللمسات الأخيرة على ملابسها خلال أسبوع الموضة في داكار، سنغال 12 ديسمبر 2020
© AFP 2021 / John Wessels
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