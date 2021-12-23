https://arabic.sputniknews.com/20211223/فساتين-ميدي-تدخل-صيحات-الموضة-لهذا-الشتاء-1054493118.html

فساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء

فساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء

يدأت فساتين ميدي دخول عالم الموضة في بريطانيا من أوسع أبوابه اعتبارا من شتاء 2021-2202، وذلك لكونها فساتين أنيقة ومريحة في نفس الوقت. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم

الموضة

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لا تخلو منصة أو أي مركز تسوق من صور وعروض فساتين ميدي التي أصبحت زيا سهلا للنساء البريطانيات، باعتبارها ملابس يمكن الاعتماد عليها حيث تشعركِ بالرشاقة، حتى في تلك الصباحات عندما يكون لديك خمس دقائق فقط للاستعداد.مع ذلك، يمكن في فصل الشتاء أن تكون طريقة ارتدائها أكثر تعقيدا، لأن عليك التفكير في طول معطفك، سواء كان يتناسب مع طبقتين من التريكو، أو مع الأحذية التي يمكنك ارتداؤها معه، بحسب موقع "هو وات وير" الخاص بالموضة.هناك خمس صيحات أزياء لهذا الشتاء تجعل كل أسئلتك سهلة الإجابة، فإذا كانت الراحة هي ما تسعين إليه، فلا تنظري إلى ما هو أبعد من الفستان الطائر (فستان جامبر)، الذي يأتي الآن بتصاميم متعددة وأنيقة، ما يبدد الأسطورة القائلة بأن فستان الطائر غير أنيق.أما إذا كنتِ ترتدين فساتين ذات أقمشة خفيفة في الصيف، فمن المحتمل أن يكون فستان ميدي بأكمام من الساتان هو الحل لمشاكل فستانك الشتوي، بينما إن كنت ترغبين بفستان مع جوارب وأحذية طويلة، فلا بد أن تختاري فساتين ميدي المطبوعة الداكنة.تابعي المجموعة التالية التي تتضمن الفساتين الخمسة التي عليك ارتداؤها خلال عام 2022:1- فساتين محبوكة2- فساتين الساتان3- فساتين مطبوعة داكنة4- فستان أسود رائع5- فسلتين ذات أقمشة فضفاضة

https://arabic.sputniknews.com/20211026/أسبوع-الموضة-العربي-في-دبي-1050536009.html

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العالم, الموضة