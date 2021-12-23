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قائد عسكري إسرائيلي يتوقع موعد حرب لبنان الثالثة
قائد عسكري إسرائيلي يتوقع موعد حرب لبنان الثالثة
رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:27+0000
2021-12-23T15:27+0000
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وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الأربعاء، حوارا مع الجنرال تامير بار، أوضح من خلاله استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.ويرى الجنرال الإسرائيلي أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، مناديا بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب على حزب الله وإيران.وأشار الجنرال تامير بار إلى أن الحرب اللبنانية الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، والتي اندلعت في العام 1982، والثانية التي اندلعت في العام 2006، من عدة أوجه، أهمها معرفة ماهية الحزب اللبناني، وقوته العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرته الهجومية والدفاعية، فضلا عن ارتفاع تقنيات الحروب الإلكترونية والسيبرانية.ولفت الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، والمفترض أن يتولي مهام سلاحه في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلى أن حزب الله لا يمكنه توقع مدى قوة الجيش الإسرائيلي، وأن بلاده تريد نصرا واضحا وحقيقيا، في أقصر وقت، مع خسائر أقل.وجاءت تصريحات الجنرال تامير تعليقا على رفض الولايات المتحدة منح إسرائيل طائرات للتزود بالوقود في الجو، من أجل الاستعداد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، موضحا أنه يمكن لبلاد تنفيذ ضربة ناجحة ضد هذه المنشآت الإيرانية، غدا، إذا اقتضت الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مسؤول-أمني-إسرائيلي-لا-يوجد-فيتو-أمريكي-على-عمليات-ضد-إيران-1053841054.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, إيران

قائد عسكري إسرائيلي يتوقع موعد حرب لبنان الثالثة

15:27 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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رجح الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، موعد المواجهة المرتقبة بين بلاده وحزب الله اللبناني.
وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الأربعاء، حوارا مع الجنرال تامير بار، أوضح من خلاله استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب الله، كاشفا موعدها حينما تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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ويرى الجنرال الإسرائيلي أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه سيشارك في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل، وأنه ينتظر مثل هذه اللحظة منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، مناديا بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب على حزب الله وإيران.
وأشار الجنرال تامير بار إلى أن الحرب اللبنانية الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، والتي اندلعت في العام 1982، والثانية التي اندلعت في العام 2006، من عدة أوجه، أهمها معرفة ماهية الحزب اللبناني، وقوته العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرته الهجومية والدفاعية، فضلا عن ارتفاع تقنيات الحروب الإلكترونية والسيبرانية.
ولفت الجنرال تومير بار، القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، والمفترض أن يتولي مهام سلاحه في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلى أن حزب الله لا يمكنه توقع مدى قوة الجيش الإسرائيلي، وأن بلاده تريد نصرا واضحا وحقيقيا، في أقصر وقت، مع خسائر أقل.
وجاءت تصريحات الجنرال تامير تعليقا على رفض الولايات المتحدة منح إسرائيل طائرات للتزود بالوقود في الجو، من أجل الاستعداد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، موضحا أنه يمكن لبلاد تنفيذ ضربة ناجحة ضد هذه المنشآت الإيرانية، غدا، إذا اقتضت الضرورة.
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