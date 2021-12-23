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https://arabic.sputniknews.com/20211223/قيمتها-30-مليون-دولار-تايلاند-تصادر-193-كيلوغراما-من-مخدر-ميثافيتامين-مخبأة-في-أكياس-الملاكمة-1054500190.html
قيمتها 30 مليون دولار.. تايلاند تصادر 193 كيلوغراما من مخدر "ميثافيتامين" مخبأة في أكياس الملاكمة
قيمتها 30 مليون دولار.. تايلاند تصادر 193 كيلوغراما من مخدر "ميثافيتامين" مخبأة في أكياس الملاكمة
أعلنت السلطات في تايلاند أنها صادرت 193 كيلوغراما، من مخدر الـ"ميثامفيتامين"، كانت مخبأة في أكياس الملاكمة ومتجهة إلى استراليا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T17:02+0000
2021-12-23T17:02+0000
مخدرات
تهريب المخدرات
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وحسب رويترز، قال مسؤولون في الجمارك التايلاندية، اليوم الخميس، إن السلطات صادرت مادة ميثامفيتامين كريستالية تقدر قيمتها السوقية بنحو 30 مليون دولار، داخل أكياس ملاكمة متجهة إلى أستراليا.ووفقا للمصادر قام ضباط الجمارك بفحص الشحنة بعد تزايد الشكوك حول معدات التدريب التايلاندية الصنع، والتي لا يرتفع الطلب عليها في أستراليا، حسبما قال مسؤولون تايلانديون وأستراليون يحققون في الأمر في مؤتمر صحفي في بانكوك.وتم إخفاء أكثر من 193 كيلوغراما (425 رطلاً) من المخدر المعروف أيضًا باسم الجليد، بين 15 كيسًا مختلفًا.وقام مسؤول جمارك تايلاندي بتقطيع صندوق كرتوني طويل ثم مزق الطبقة الخارجية الحمراء من كيس الملاكمة، ليكشف عن الأدوية المخبأة بين الحشو.وقال جويل كاروثرز القائم بأعمال قائد قوات الحدود الأسترالية: "أستراليا تستهلك حوالي 11 طنًا من الميثامفيتامين سنويًا، لذلك هناك سوق لها، وتعطيلها في الخارج في بلدان مثل تايلاند أمر رائع".ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زاد إنتاج الميثامفيتامين في المثلث الذهبي بجنوب شرق آسيا، وهي منطقة حدودية بين تايلاند ولاوس وميانمار - بشكل حاد في السنوات الأخيرة.يشار إلى أن الكريستال ميث هو ميثامفيتامين، هو مخدر منشط (مؤثر عقلي)، يؤدي استخدامه إلى ارتفاع سريع في مستويات الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين في الجسم، ونتيجة لذلك ينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة وفرط اليقظة، والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة بالنفس.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تكشف-عن-دور-الناتو-في-تجارة-وتهريب-المخدرات-في-أفغانستان-1054349468.html
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مخدرات, تهريب المخدرات

قيمتها 30 مليون دولار.. تايلاند تصادر 193 كيلوغراما من مخدر "ميثافيتامين" مخبأة في أكياس الملاكمة

17:02 GMT 23.12.2021
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Fotolia / dojo666
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أعلنت السلطات في تايلاند أنها صادرت 193 كيلوغراما، من مخدر الـ"ميثامفيتامين"، كانت مخبأة في أكياس الملاكمة ومتجهة إلى استراليا.
وحسب رويترز، قال مسؤولون في الجمارك التايلاندية، اليوم الخميس، إن السلطات صادرت مادة ميثامفيتامين كريستالية تقدر قيمتها السوقية بنحو 30 مليون دولار، داخل أكياس ملاكمة متجهة إلى أستراليا.
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ووفقا للمصادر قام ضباط الجمارك بفحص الشحنة بعد تزايد الشكوك حول معدات التدريب التايلاندية الصنع، والتي لا يرتفع الطلب عليها في أستراليا، حسبما قال مسؤولون تايلانديون وأستراليون يحققون في الأمر في مؤتمر صحفي في بانكوك.
وتم إخفاء أكثر من 193 كيلوغراما (425 رطلاً) من المخدر المعروف أيضًا باسم الجليد، بين 15 كيسًا مختلفًا.
وقام مسؤول جمارك تايلاندي بتقطيع صندوق كرتوني طويل ثم مزق الطبقة الخارجية الحمراء من كيس الملاكمة، ليكشف عن الأدوية المخبأة بين الحشو.
وقال جويل كاروثرز القائم بأعمال قائد قوات الحدود الأسترالية: "أستراليا تستهلك حوالي 11 طنًا من الميثامفيتامين سنويًا، لذلك هناك سوق لها، وتعطيلها في الخارج في بلدان مثل تايلاند أمر رائع".
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زاد إنتاج الميثامفيتامين في المثلث الذهبي بجنوب شرق آسيا، وهي منطقة حدودية بين تايلاند ولاوس وميانمار - بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن الكريستال ميث هو ميثامفيتامين، هو مخدر منشط (مؤثر عقلي)، يؤدي استخدامه إلى ارتفاع سريع في مستويات الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين في الجسم، ونتيجة لذلك ينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة وفرط اليقظة، والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة بالنفس.
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