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لبنان يأسف لحادث الاعتداء على دورية لقوات اليونيفيل
لبنان يأسف لحادث الاعتداء على دورية لقوات اليونيفيل
عبرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن "أسفها" لوقوع حادث اعتداء على دورية تابعة للقوات الدولية "يونيفيل" في جنوب البلاد. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T18:47+0000
2021-12-23T18:47+0000
قوات اليونيفيل
لبنان
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وقالت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، لبحث حادث اعتداء على كتيبة إيرلندية تابعة للقوات الدولية.ورفضت الوزارة أي شكل من أشكال التعدي على قوات الأمم المتحدة في لبنان، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.وقال البيان إن لبنان يثمن دور قوات اليونيفيل بشكل عام، والكتيبة الإيرلندية بشكل خاص، ويقدر الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة، مشيرا إلى أنه في انتظار التحقيقات حول الحادث.وكان شبان لبنانيون اعترضوا دورية تابعة لقوات اليونيفيل، في بلدة شقرا جنوبي البلاد، وهو ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها الهروب.ويأتي الحادث، غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان، ولقائه القائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول.
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قوات اليونيفيل, لبنان

لبنان يأسف لحادث الاعتداء على دورية لقوات اليونيفيل

18:47 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Hussein Mallaقوات اليونيفيل في لبنان
قوات اليونيفيل في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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عبرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن "أسفها" لوقوع حادث اعتداء على دورية تابعة للقوات الدولية "يونيفيل" في جنوب البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، لبحث حادث اعتداء على كتيبة إيرلندية تابعة للقوات الدولية.
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ورفضت الوزارة أي شكل من أشكال التعدي على قوات الأمم المتحدة في لبنان، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.
وقال البيان إن لبنان يثمن دور قوات اليونيفيل بشكل عام، والكتيبة الإيرلندية بشكل خاص، ويقدر الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة، مشيرا إلى أنه في انتظار التحقيقات حول الحادث.
وكان شبان لبنانيون اعترضوا دورية تابعة لقوات اليونيفيل، في بلدة شقرا جنوبي البلاد، وهو ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها الهروب.
ويأتي الحادث، غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان، ولقائه القائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول.
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