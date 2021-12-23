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https://arabic.sputniknews.com/20211223/ليتوانيا-تمدد-فترة-احتجاز-المهاجرين-من-بيلاروسيا-إلى-عام-بدلا-من-6-أشهر-1054501988.html
ليتوانيا تمدد فترة احتجاز المهاجرين من بيلاروسيا إلى عام بدلا من 6 أشهر
ليتوانيا تمدد فترة احتجاز المهاجرين من بيلاروسيا إلى عام بدلا من 6 أشهر
قرر البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، تمديد فترة احتجاز المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى ليتوانيا من ‏بيلاروسيا لمدة تصل إلى عام.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T18:49+0000
2021-12-23T18:49+0000
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وأيد 81 نائبا إطالة فترة الاحتجاز التي كانت تبلغ 6 أشهر، وتم تقديمها في شهر يوليو / تموز الماضي، كجزء من خطط لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين في مخيمات بالقرب من الحدود، وردع الآخرين عن محاولة العبور إلى البلاد، بحسب وكالة "رويترز".وعارض 14 نائبا التمديد، بينما امتنع 15 عن التصويت للقرار.ودخل حوالي 4300 مهاجر ليتوانيا من بيلاروسيا خلال عام 2021، ويمثل المواطنون العراقيون ثلثي العدد الإجمالي، بحسب بيانات وزارة الداخلية الليتوانية.وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 3000 شخص محتجزون حاليا في مخيمات للمهاجرين.ومنذ أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، دفعت ليتوانيا أكثر من 7000 شخص للعودة عبر الحدود، التي تمتد على طول الغابات والمستنقعات قليلة السكان.وانخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة، لكن ليتوانيا قالت إنها قد تواجه موجة جديدة قريبا.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علق آلاف المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير الموقف من خلال نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا ودفعهم لعبور الحدود.
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ليتوانيا تمدد فترة احتجاز المهاجرين من بيلاروسيا إلى عام بدلا من 6 أشهر

18:49 GMT 23.12.2021
© REUTERS / JANIS LAIZANSسلك شائك عند الحدود البيلاروسية في دروسكينينكاي، ليتوانيا، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
سلك شائك عند الحدود البيلاروسية في دروسكينينكاي، ليتوانيا، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
سلك شائك عند الحدود البيلاروسية في دروسكينينكاي، ليتوانيا، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© REUTERS / JANIS LAIZANS
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قرر البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، تمديد فترة احتجاز المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى ليتوانيا من ‏بيلاروسيا لمدة تصل إلى عام.‏
وأيد 81 نائبا إطالة فترة الاحتجاز التي كانت تبلغ 6 أشهر، وتم تقديمها في شهر يوليو / تموز الماضي، كجزء من خطط لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين في مخيمات بالقرب من الحدود، وردع الآخرين عن محاولة العبور إلى البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وعارض 14 نائبا التمديد، بينما امتنع 15 عن التصويت للقرار.
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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وقالت وزيرة الداخلية، أجني بيلوتايت، للبرلمان: "علينا أن نوجه رسالة إلى المهاجرين وأوروبا، لم يتدفق المهاجرون إلى أوروبا، وأوروبا ممتنة لنا".

ودخل حوالي 4300 مهاجر ليتوانيا من بيلاروسيا خلال عام 2021، ويمثل المواطنون العراقيون ثلثي العدد الإجمالي، بحسب بيانات وزارة الداخلية الليتوانية.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 3000 شخص محتجزون حاليا في مخيمات للمهاجرين.
ومنذ أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، دفعت ليتوانيا أكثر من 7000 شخص للعودة عبر الحدود، التي تمتد على طول الغابات والمستنقعات قليلة السكان.
وانخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة، لكن ليتوانيا قالت إنها قد تواجه موجة جديدة قريبا.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علق آلاف المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير الموقف من خلال نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا ودفعهم لعبور الحدود.
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