ليتوانيا تمدد فترة احتجاز المهاجرين من بيلاروسيا إلى عام بدلا من 6 أشهر

وأيد 81 نائبا إطالة فترة الاحتجاز التي كانت تبلغ 6 أشهر، وتم تقديمها في شهر يوليو / تموز الماضي، كجزء من خطط لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين في مخيمات بالقرب من الحدود، وردع الآخرين عن محاولة العبور إلى البلاد، بحسب وكالة "رويترز".وعارض 14 نائبا التمديد، بينما امتنع 15 عن التصويت للقرار.ودخل حوالي 4300 مهاجر ليتوانيا من بيلاروسيا خلال عام 2021، ويمثل المواطنون العراقيون ثلثي العدد الإجمالي، بحسب بيانات وزارة الداخلية الليتوانية.وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 3000 شخص محتجزون حاليا في مخيمات للمهاجرين.ومنذ أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، دفعت ليتوانيا أكثر من 7000 شخص للعودة عبر الحدود، التي تمتد على طول الغابات والمستنقعات قليلة السكان.وانخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة، لكن ليتوانيا قالت إنها قد تواجه موجة جديدة قريبا.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علق آلاف المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير الموقف من خلال نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا ودفعهم لعبور الحدود.
قرر البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، تمديد فترة احتجاز المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى ليتوانيا من بيلاروسيا لمدة تصل إلى عام.
وأيد 81 نائبا إطالة فترة الاحتجاز التي كانت تبلغ 6 أشهر، وتم تقديمها في شهر يوليو / تموز الماضي، كجزء من خطط لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين في مخيمات بالقرب من الحدود، وردع الآخرين عن محاولة العبور إلى البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وعارض 14 نائبا التمديد، بينما امتنع 15 عن التصويت للقرار.