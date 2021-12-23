تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/ماذا-تفعل-إندونيسيا-للتخلص-من-المخلفات-البلاستيكية-الضخمة-فيديو-1054476060.html
ماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو
ماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو
تلعب إندونيسيا دورا فعالا في دعم الجهود العالمية للتخلص من المخلفات البلاستيكية، التي تعد من أكبر مصادر تلوث البيئة حول العالم. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:23+0000
2021-12-23T09:23+0000
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047387340_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_0b0a207bb014d50e3f3e612909a87f0f.jpg
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من جهود إندونيسيا في التخلص من المخلفات البلاستيكية عن طريق مصانع خاصة تقوم بتدويرها وإعادة استخدامها في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع كبرى مثل مصانع الأسمنت.ويوجد في إندونيسيا واحد من أضخم مكبات النفايات في العالم الخاص بالمخلفات البلاستيكية.وتشير إحصائيات سابقة إلى أن العالم ينتج مئات الأطنان من المنتجات البلاستيكية وتتسبب المخلفات البلاستيكية في تلوث المياه واليابسة على السواء وهو ما جعل العديد من دول العالم تبدأ في الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.وكانت الصين من أكبر الدول المستوردة للمخلفات البلاستيكية من أوروبا والولايات المتحدة، لكن توقفها عن الاستيراد دفع دولا أخرى في جنوب شرق آسيا إلى التوسع في هذه الصناعة ومنها إندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/تدوير-المخلفات-البلاستيكية-صناعة-عالمية-توفر-64-مليار-دولار-في-6-سنوات-1047387379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047387340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b8f4f81a5961e870b742e811ed0e3f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن

ماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو

09:23 GMT 23.12.2021
© Егор Еремов / الذهاب إلى بنك الصورمخلفات بلاستيكية
مخلفات بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Егор Еремов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تلعب إندونيسيا دورا فعالا في دعم الجهود العالمية للتخلص من المخلفات البلاستيكية، التي تعد من أكبر مصادر تلوث البيئة حول العالم.
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من جهود إندونيسيا في التخلص من المخلفات البلاستيكية عن طريق مصانع خاصة تقوم بتدويرها وإعادة استخدامها في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع كبرى مثل مصانع الأسمنت.
ويوجد في إندونيسيا واحد من أضخم مكبات النفايات في العالم الخاص بالمخلفات البلاستيكية.
وتشير إحصائيات سابقة إلى أن العالم ينتج مئات الأطنان من المنتجات البلاستيكية وتتسبب المخلفات البلاستيكية في تلوث المياه واليابسة على السواء وهو ما جعل العديد من دول العالم تبدأ في الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.
المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
تدوير المخلفات البلاستيكية… صناعة عالمية توفر 64 مليار دولار في 6 سنوات
3 ديسمبر 2020, 09:42 GMT
وكانت الصين من أكبر الدول المستوردة للمخلفات البلاستيكية من أوروبا والولايات المتحدة، لكن توقفها عن الاستيراد دفع دولا أخرى في جنوب شرق آسيا إلى التوسع في هذه الصناعة ومنها إندونيسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:33 GMTحنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا
10:31 GMTبوتين: الدين الخارجي لروسيا انخفض إلى 4% وهو الحد الأدنى في العالم
10:26 GMTالنفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع مع عودة الحذر بسبب قيود أوميكرون
10:23 GMTشركة أمريكية في الصين تعتذر عن طلبها عدم قبول عمالة من إقليم تركستان
10:07 GMTالإدارة الأمريكية تبحث ضم دولة إسلامية كبيرة للتطبيع مع إسرائيل
10:00 GMTبيان أوروبي أمريكي مشترك يدين استخدام العنف الجنسي خلال تظاهرات السودان
09:58 GMTالعثور على خاتم ذهبي يحمل رمز "الراعي الصالح" قبالة السواحل الإسرائيلية
09:58 GMTالكويت تبدأ تطبيق نظام محاكمة المتهمين "أونلاين"
09:55 GMTدمشق تتهم دولا غربية بالعمل على عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم
09:50 GMTالرئيس البيلاروسي: سيتم تقديم مشروع التعديلات على الدستور للمناقشة خلال يوم أو يومين
09:47 GMTالداخلية الأفغانية تعلن إحباط هجوم عند مدخل مكتب الجوازات التابع لها في كابل
09:41 GMTحرب بين الكلاب والقردة في الهند تؤدي إلى "مجرزة".. فيديو
09:41 GMTبوتين: الخبراء الروس يعملون بنجاح في أفريقيا لمكافحة "أوميكرون"
09:37 GMTوزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
09:36 GMTالعاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي
09:23 GMTماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو
09:20 GMTاليونيسيف تكشف عن تزايد العنف واستخدام القوة المفرط ضد أطفال السودان
09:07 GMTقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن القوات البرية ويطلق وصفا على الطائرات المسيرة الهجومية
08:57 GMTالكاتب آلان بينيت ينتقد بوريس جونسون بقصيدة عنوانها "رجل دولة ميت"
08:52 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام في سوريا