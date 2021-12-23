ماذا تفعل إندونيسيا للتخلص من المخلفات البلاستيكية الضخمة... فيديو

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من جهود إندونيسيا في التخلص من المخلفات البلاستيكية عن طريق مصانع خاصة تقوم بتدويرها وإعادة استخدامها في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع كبرى مثل مصانع الأسمنت.ويوجد في إندونيسيا واحد من أضخم مكبات النفايات في العالم الخاص بالمخلفات البلاستيكية.وتشير إحصائيات سابقة إلى أن العالم ينتج مئات الأطنان من المنتجات البلاستيكية وتتسبب المخلفات البلاستيكية في تلوث المياه واليابسة على السواء وهو ما جعل العديد من دول العالم تبدأ في الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.وكانت الصين من أكبر الدول المستوردة للمخلفات البلاستيكية من أوروبا والولايات المتحدة، لكن توقفها عن الاستيراد دفع دولا أخرى في جنوب شرق آسيا إلى التوسع في هذه الصناعة ومنها إندونيسيا.
تلعب إندونيسيا دورا فعالا في دعم الجهود العالمية للتخلص من المخلفات البلاستيكية، التي تعد من أكبر مصادر تلوث البيئة حول العالم.
نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، اليوم الخميس، قالت إنه يرصد جانبا من جهود إندونيسيا في التخلص من المخلفات البلاستيكية عن طريق مصانع خاصة تقوم بتدويرها وإعادة استخدامها في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع كبرى مثل مصانع الأسمنت.
As one of the world’s largest plastic polluters, Indonesia is playing an active role in global efforts to tackle plastic waste. pic.twitter.com/9rWJ47Wt4h
ويوجد في إندونيسيا واحد من أضخم مكبات النفايات في العالم الخاص بالمخلفات البلاستيكية.
وتشير إحصائيات سابقة إلى أن العالم ينتج مئات الأطنان من المنتجات البلاستيكية وتتسبب المخلفات البلاستيكية في تلوث المياه واليابسة على السواء وهو ما جعل العديد من دول العالم تبدأ في الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.