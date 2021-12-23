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https://arabic.sputniknews.com/20211223/متفوقا-على-غوغل-تيك-توك-يصبح-التطبيق-الأكثر-زيارة-في-عام-2021-1054470029.html
متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021
متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021
أصبحت شبكة تيك توك الاجتماعية أكثر مواقع الويب زيارة في العالم في عام 2021، متفوقة على كل من غوغل وفيسبوك. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T04:42+0000
2021-12-23T04:43+0000
فيسبوك
غوغل
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الأربعاء، نقلاً عن البيانات البيانات التي قدمتها شركة "كلاود فلير" الأمنية..وتصدر تيك توك قائمة التطبيقات الأكثر زيارة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، وازدادت شعبيتها بشكل كبير في أغسطس الماضي.وتيك توك هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاهدتها، تم تطويره بواسطة شركة بايت دانس الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/أرقام-مغرية-يدفعها-إنستغرام-لصناع-الفيديوهات-من-أجل-ضرب-تيك-توك-1050689462.html
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فيسبوك, غوغل

متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021

04:42 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 04:43 GMT 23.12.2021)
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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أصبحت شبكة تيك توك الاجتماعية أكثر مواقع الويب زيارة في العالم في عام 2021، متفوقة على كل من غوغل وفيسبوك.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الأربعاء، نقلاً عن البيانات البيانات التي قدمتها شركة "كلاود فلير" الأمنية..
وتصدر تيك توك قائمة التطبيقات الأكثر زيارة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، وازدادت شعبيتها بشكل كبير في أغسطس الماضي.
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