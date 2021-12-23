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مدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر… صور
مدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر… صور
تتعرض مناطق في شمال الصين إلى موجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق التي سجل بعضها أكثر من 43 درجة تحت الصفر. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T07:22+0000
2021-12-23T07:22+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر" قالت فيها إن مدينة موخه، الواقعة شمالي الصين، سجلت 43.5 درجة تحت الصفر.وتعاني المدينة الصينية من طقس جليدي وموجة باردة تسببت في انخفاض درجة حرارتها إلى هذا المستوى الذي تم تسجيله أمس الأربعاء.ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من الطبيعة وظروف الحياة في تلك المدينة التي اكتست بالجليد لكن أنشطتها الحياتية لم تتوقف.وتظهر في الصور سيارات في الشوارع ورجل مرور يقوم بأداء عمله، بينما لا يوجد الكثير من الناس في الشوارع.يذكر أن المدينة التي تقع في أقصى شمالي الصين سجلت أدنى درجة حرارة في 40 عاما، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة تحت الصفر.
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منوعات, الصين

مدينة صينية تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر… صور

07:22 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / GREG BAKERتساقط الثلوج في الصين
تساقط الثلوج في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / GREG BAKER
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تتعرض مناطق في شمال الصين إلى موجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق التي سجل بعضها أكثر من 43 درجة تحت الصفر.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر" قالت فيها إن مدينة موخه، الواقعة شمالي الصين، سجلت 43.5 درجة تحت الصفر.
وتعاني المدينة الصينية من طقس جليدي وموجة باردة تسببت في انخفاض درجة حرارتها إلى هذا المستوى الذي تم تسجيله أمس الأربعاء.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من الطبيعة وظروف الحياة في تلك المدينة التي اكتست بالجليد لكن أنشطتها الحياتية لم تتوقف.
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وتظهر في الصور سيارات في الشوارع ورجل مرور يقوم بأداء عمله، بينما لا يوجد الكثير من الناس في الشوارع.
يذكر أن المدينة التي تقع في أقصى شمالي الصين سجلت أدنى درجة حرارة في 40 عاما، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة تحت الصفر.
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