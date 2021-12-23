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https://arabic.sputniknews.com/20211223/مروحية-روسية-جديدة-مخصصة-للتحليق-فوق-البحر-تنجز-رحلتها-الأولى-1054481243.html
مروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى
مروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى
صنعت روسيا مروحية جديدة مؤهلة للعمل في المناطق الساحلية، وبدأت اختبارها في الجو. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-23T11:15+0000
روسيا
العالم
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وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن مروحية "مي-171أ زي" مخصصة للرحلات إلى آلات حفر الآبار النفطية البحرية، وتمت صناعتها خلال فترة وجيزة بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصناعة وشركة المروحيات الروسية في عام 2020.وأنجزت المروحية الجديدة الرحلة الجوية الاختبارية الأولى قبل أيام. ووصفها الطيارون بأنها مروحية جيدة وسهلة الاستخدام.يشار إلى أن مروحية "مي-171أ زي" تتمتع بإمكانيات لا بد وأن تسترعي اهتمام شركات النفط في روسيا وفي الخارج.وتتسع مروحية "مي-171أ زي" لـ24 راكبا، ويمكنها أن تحملهم إلى مسافة 1000 كيلومتر. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13000 كيلوغرام. وتستطيع العمل في شتى المناطق المناخية. ويمكن استخدام الطيار الآلي في قيادتها في كافة مراحل الرحلة منذ الإقلاع حتى الهبوط.وصرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا أن الطلب على المروحية الروسية الجديدة في فترة ما قبل عام 2035 يُقدّر بـ100 مروحية.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الروسي-يحصل-على-مروحيات-جديدة-1053910324.html
https://arabic.sputniknews.com/20211212/صربيا-تعتزم-شراء-مروحيات-روسية-لتصبح-أكبر-مالك-للطائرات-الهليكوبتر-في-المنطقة-1053854414.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مروحية-متميزة-تدعم-القوات-الخاصة-الروسية-1053606817.html
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روسيا, العالم

مروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى

11:15 GMT 23.12.2021
© RIA Novosti / الذهاب إلى بنك الصورمروحية روسية من طراز "كا-27". وتحمل نسختها التصديرية اسم "كا-28"
مروحية روسية من طراز كا-27. وتحمل نسختها التصديرية اسم كا-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© RIA Novosti
/
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صنعت روسيا مروحية جديدة مؤهلة للعمل في المناطق الساحلية، وبدأت اختبارها في الجو.
وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن مروحية "مي-171أ زي" مخصصة للرحلات إلى آلات حفر الآبار النفطية البحرية، وتمت صناعتها خلال فترة وجيزة بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصناعة وشركة المروحيات الروسية في عام 2020.
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وأنجزت المروحية الجديدة الرحلة الجوية الاختبارية الأولى قبل أيام. ووصفها الطيارون بأنها مروحية جيدة وسهلة الاستخدام.
يشار إلى أن مروحية "مي-171أ زي" تتمتع بإمكانيات لا بد وأن تسترعي اهتمام شركات النفط في روسيا وفي الخارج.
الجيش الروسي - مروحية مي- 35ام، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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وتتسع مروحية "مي-171أ زي" لـ24 راكبا، ويمكنها أن تحملهم إلى مسافة 1000 كيلومتر. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13000 كيلوغرام. وتستطيع العمل في شتى المناطق المناخية. ويمكن استخدام الطيار الآلي في قيادتها في كافة مراحل الرحلة منذ الإقلاع حتى الهبوط.
وصرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا أن الطلب على المروحية الروسية الجديدة في فترة ما قبل عام 2035 يُقدّر بـ100 مروحية.
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