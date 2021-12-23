مروحية روسية جديدة مخصصة للتحليق فوق البحر تنجز رحلتها الأولى

وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن مروحية "مي-171أ زي" مخصصة للرحلات إلى آلات حفر الآبار النفطية البحرية، وتمت صناعتها خلال فترة وجيزة بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصناعة وشركة المروحيات الروسية في عام 2020.وأنجزت المروحية الجديدة الرحلة الجوية الاختبارية الأولى قبل أيام. ووصفها الطيارون بأنها مروحية جيدة وسهلة الاستخدام.يشار إلى أن مروحية "مي-171أ زي" تتمتع بإمكانيات لا بد وأن تسترعي اهتمام شركات النفط في روسيا وفي الخارج.وتتسع مروحية "مي-171أ زي" لـ24 راكبا، ويمكنها أن تحملهم إلى مسافة 1000 كيلومتر. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13000 كيلوغرام. وتستطيع العمل في شتى المناطق المناخية. ويمكن استخدام الطيار الآلي في قيادتها في كافة مراحل الرحلة منذ الإقلاع حتى الهبوط.وصرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا أن الطلب على المروحية الروسية الجديدة في فترة ما قبل عام 2035 يُقدّر بـ100 مروحية.
صنعت روسيا مروحية جديدة مؤهلة للعمل في المناطق الساحلية، وبدأت اختبارها في الجو.
وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن مروحية "مي-171أ زي" مخصصة للرحلات إلى آلات حفر الآبار النفطية البحرية، وتمت صناعتها خلال فترة وجيزة بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصناعة وشركة المروحيات الروسية في عام 2020.
وتتسع مروحية "مي-171أ زي" لـ24 راكبا، ويمكنها أن تحملهم إلى مسافة 1000 كيلومتر. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13000 كيلوغرام. وتستطيع العمل في شتى المناطق المناخية. ويمكن استخدام الطيار الآلي في قيادتها في كافة مراحل الرحلة منذ الإقلاع حتى الهبوط.
وصرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا أن الطلب على المروحية الروسية الجديدة في فترة ما قبل عام 2035 يُقدّر بـ100 مروحية.