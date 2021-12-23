مسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قال معن: "جميع الوحدات القتالية في القاعدة والمتبقي هم مجموعة من المستشارين لغرض المساعدة والمشورة".وأوضح أن الخلية تأكدت من ذلك عن طريق زيارة لقاعدة عين الأسد، مع اللجنة المكلفة بملف قوات التحالف الدولي، قائلا: "اللجنة زارت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، بصحبة مستشار الأمن القومي ونائب العمليات المشتركة عن وفد من خلية الإعلام الأمني، ومجموعة من الإعلاميين، للاطلاع على عملية الانتقال بطريقة شفافة".يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، كانت قد أعلنت سابقا أن قاعدة حرير في أربيل قد أصبحت هي الأخرى خالية من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الدولي.وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المستشارين الباقين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
وأوضح أن الخلية تأكدت من ذلك عن طريق زيارة لقاعدة عين الأسد، مع اللجنة المكلفة بملف قوات التحالف الدولي، قائلا: "اللجنة زارت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، بصحبة مستشار الأمن القومي ونائب العمليات المشتركة عن وفد من خلية الإعلام الأمني، ومجموعة من الإعلاميين، للاطلاع على عملية الانتقال بطريقة شفافة".
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي أن "اللجنة المكلفة بمتابعة ملف انتقال مهام التحالف الدولي المتواجدة في العراق من القتالية الى المساعدة والمشورة مستمرة في عملها".
يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، كانت قد أعلنت سابقا أن قاعدة حرير في أربيل قد أصبحت هي الأخرى خالية من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الدولي.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المستشارين الباقين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.