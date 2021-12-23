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مسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
مسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء سعد معن، اليوم الخميس، أن قاعدة عين الأسد أصبحت خالية من قوات التحالف الدولي القتالية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:37+0000
2021-12-23T14:37+0000
التحالف الدولي
أخبار العراق اليوم
هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قال معن: "جميع الوحدات القتالية في القاعدة والمتبقي هم مجموعة من المستشارين لغرض المساعدة والمشورة".وأوضح أن الخلية تأكدت من ذلك عن طريق زيارة لقاعدة عين الأسد، مع اللجنة المكلفة بملف قوات التحالف الدولي، قائلا: "اللجنة زارت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، بصحبة مستشار الأمن القومي ونائب العمليات المشتركة عن وفد من خلية الإعلام الأمني، ومجموعة من الإعلاميين، للاطلاع على عملية الانتقال بطريقة شفافة".يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، كانت قد أعلنت سابقا أن قاعدة حرير في أربيل قد أصبحت هي الأخرى خالية من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الدولي.وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المستشارين الباقين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/وفد-أمني-عراقي-رفيع-المستوى-يصل-إلى-قاعدة-عين-الأسد-1054304924.html
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التحالف الدولي, أخبار العراق اليوم, هجمات إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية

مسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي

14:37 GMT 23.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقاعدة "عين الأسد" العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019
قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء سعد معن، اليوم الخميس، أن قاعدة عين الأسد أصبحت خالية من قوات التحالف الدولي القتالية.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قال معن: "جميع الوحدات القتالية في القاعدة والمتبقي هم مجموعة من المستشارين لغرض المساعدة والمشورة".
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
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وأوضح أن الخلية تأكدت من ذلك عن طريق زيارة لقاعدة عين الأسد، مع اللجنة المكلفة بملف قوات التحالف الدولي، قائلا: "اللجنة زارت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، بصحبة مستشار الأمن القومي ونائب العمليات المشتركة عن وفد من خلية الإعلام الأمني، ومجموعة من الإعلاميين، للاطلاع على عملية الانتقال بطريقة شفافة".
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي أن "اللجنة المكلفة بمتابعة ملف انتقال مهام التحالف الدولي المتواجدة في العراق من القتالية الى المساعدة والمشورة مستمرة في عملها".
يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، كانت قد أعلنت سابقا أن قاعدة حرير في أربيل قد أصبحت هي الأخرى خالية من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الدولي.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن المستشارين الباقين سيتم توزيعهم بين قاعدتي عين الأسد وحرير.
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