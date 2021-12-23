https://arabic.sputniknews.com/20211223/مسؤول-في-إدارة-بايدن-أخبرنا-روسيا-أن-عليها-الاستعداد-لمحادثات-محتملة-أوائل-يناير-1054500947.html

مسؤول في إدارة بايدن: أخبرنا روسيا أن عليها الاستعداد لمحادثات محتملة أوائل يناير

مسؤول في إدارة بايدن: أخبرنا روسيا أن عليها الاستعداد لمحادثات محتملة أوائل يناير

أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن المفاوضات المحتمل إجراؤها مع روسيا، الشهر المقبل، لن تقتصر على المقترحات الروسية بشأن الأمن. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T18:24+0000

2021-12-23T18:24+0000

2021-12-23T18:24+0000

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين إن "واشنطن مستعدة لإجراء محادثات أمنية مع موسكو، أوائل الشهر المقبل"، لافتًا إلى أنه "لم يتم تحديد مكان أو موعد محدد".وأضاف أن "المحادثات المحتملة ستشمل أيضا المخاوف بشأن خطوات وأنشطة روسيا".واستطرد قائلا: "أخبرنا الحكومة الروسية علنا أن عليها الاستعداد للاجتماع في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، ولم نحدد بعد موعدا أو مكانا لتلك المحادثات".وأوضح أن "الولايات المتحدة لن ترد بشكل علني على المقترحات الروسية بشأن الأمن وموسكو تتفهم ذلك".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعلن الاثنين الماضي، أن موسكو لم تتلق بعد ردا من واشنطن بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.وقال ريابكوف، إن موسكو ترى أن واشنطن لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.وأجاب ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ستؤثر على احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "دعونا نرى هل سيكون هناك رفض. بصراحة، أعتقد أنه لن يكون هناك رفض على هذا النحو".كما أكد ريابكوف أن موسكو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الوقف الاختياري المفروض على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، إذا لم تقبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/لا-بد-من-رد-قاس-ماذا-تطلب-روسيا-من-أمريكا؟-1054435772.html

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