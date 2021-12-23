تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/مسيرات-نسائية-في-السودان-ضد-العنف-الجنسي-الذي-وقع-خلال-احتجاجات-19-ديسمبر-1054504565.html
مسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر
مسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر
خرجت مئات النساء في مسيرات بمختلف أنحاء السوادن، اليوم الخميس، في رد فعل على استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T20:33+0000
2021-12-23T20:33+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/70/1038117038_0:160:3500:2129_1920x0_80_0_0_c4eb4e9d9c493408f9c6e8ef1ea5684b.jpg
ووفقا لـ"رويترز"، تم تنظيم المسيرات بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية، في أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي.وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن "الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء".ونقلت الوكالة عن الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان، قولها "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لـ 8 من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة"، بحسب "رويترز".وأضافت "احتجاجات 19 ديسمبر تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".بينما قالت الناشطة أميرة جمعة لـ"رويترز"، "هذا الاحتجاج يثبت أننا لن ننكسر مهما حدث.. نعتبر من ارتكبوا هذه الأعمال ضد النساء ذئابا يجب محاكمتهم، وسيأتي اليوم الذي يُحَاكمون فيه ونحن نعرف كل واحد منهم".وذكرت "رويترز"، أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسلم 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات الأحد الماضي.ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بيان-أوروبي-أمريكي-مشترك-يدين-استخدام-العنف-الجنسي-خلال-تظاهرات-السودان-1054478441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103811/70/1038117038_224:0:3276:2289_1920x0_80_0_0_5e6e330d7643250240a5350d37db2b11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

مسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر

20:33 GMT 23.12.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallahاحتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
تابعنا عبر
خرجت مئات النساء في مسيرات بمختلف أنحاء السوادن، اليوم الخميس، في رد فعل على استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا.
ووفقا لـ"رويترز"، تم تنظيم المسيرات بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية، في أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي.
وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن "الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء".

ونقلت الوكالة عن الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان، قولها "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".
احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين استخدام العنف الجنسي خلال تظاهرات السودان
10:00 GMT
وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لـ 8 من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة"، بحسب "رويترز".

وأضافت "احتجاجات 19 ديسمبر تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".
بينما قالت الناشطة أميرة جمعة لـ"رويترز"، "هذا الاحتجاج يثبت أننا لن ننكسر مهما حدث.. نعتبر من ارتكبوا هذه الأعمال ضد النساء ذئابا يجب محاكمتهم، وسيأتي اليوم الذي يُحَاكمون فيه ونحن نعرف كل واحد منهم".
وذكرت "رويترز"، أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسلم 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات الأحد الماضي.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:50 GMTبلجيكا تتعهد بوقف مفاعلاتها النووية السبعة بحلول 2025
20:48 GMTوسط سخط فلسطيني... ما تداعيات تصريحات منصور عباس بشأن يهودية إسرائيل؟
20:33 GMTمسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر
20:32 GMTشركة "إنتل" الأمريكية تعتذر من الصين بعد توجيه أثار غضبها بشدة... "تعض اليد التي تطعمها"
20:08 GMT"أنصار الله" تنفي تخزين أسلحة في ملعب بصنعاء وتدعو وسائل الإعلام لزيارته
20:03 GMTإعلام: تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله يقترب من محطته الأخيرة
19:51 GMTصلح بهاء سلطان ونصر محروس "التاريخي" يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
19:45 GMTالليرة تواصل الصعود أمام الدولار وبنوك تركية تدعمها بقوة
19:45 GMTعلى رأسها الإنتاج السينمائي...الإغلاق بالمغرب ينذر بإفلاس تام لهذه القطاعات
19:36 GMTدولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"
19:34 GMTترامب يناشد المحكمة العليا منع لجنة تحقيق "6 يناير" من الحصول على سجلاته
19:19 GMTرئيس الوزراء اليمني يطلب دعما اقتصاديا عاجلا من دول الخليج
19:10 GMTبرلماني روسي: من المقرر عقد منتدى دولي للحوار بين الأديان في سوريا
19:06 GMTبعد قرار المجلس الدستوري.. ما السيناريوهات التي تنتظر الانتخابات النيابية في لبنان؟
18:50 GMTستيفاني وليامز: ليبيا تشهد تحولا من خطاب الصراع إلى الحوار
18:49 GMTليتوانيا تمدد فترة احتجاز المهاجرين من بيلاروسيا إلى عام بدلا من 6 أشهر
18:47 GMTلبنان يأسف لحادث الاعتداء على دورية لقوات اليونيفيل
18:46 GMTالبيت الأبيض: إجراءات روسيا المحتملة بشأن أوكرانيا ستقرب جيوش "الناتو" من حدودها
18:29 GMT"قآني يفتقر للهيبة ولا يتقن العربية"... تفاصيل غير مسبوقة من داخل العراق عن "تهدئة الفصائل"
18:24 GMTمسؤول في إدارة بايدن: أخبرنا روسيا أن عليها الاستعداد لمحادثات محتملة أوائل يناير