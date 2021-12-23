https://arabic.sputniknews.com/20211223/مسيرات-نسائية-في-السودان-ضد-العنف-الجنسي-الذي-وقع-خلال-احتجاجات-19-ديسمبر-1054504565.html

مسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر

مسيرات نسائية في السودان ضد العنف الجنسي الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر

خرجت مئات النساء في مسيرات بمختلف أنحاء السوادن، اليوم الخميس، في رد فعل على استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T20:33+0000

2021-12-23T20:33+0000

2021-12-23T20:33+0000

أخبار السودان اليوم

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ووفقا لـ"رويترز"، تم تنظيم المسيرات بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية، في أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي.وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن "الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء".ونقلت الوكالة عن الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان، قولها "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لـ 8 من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة"، بحسب "رويترز".وأضافت "احتجاجات 19 ديسمبر تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".بينما قالت الناشطة أميرة جمعة لـ"رويترز"، "هذا الاحتجاج يثبت أننا لن ننكسر مهما حدث.. نعتبر من ارتكبوا هذه الأعمال ضد النساء ذئابا يجب محاكمتهم، وسيأتي اليوم الذي يُحَاكمون فيه ونحن نعرف كل واحد منهم".وذكرت "رويترز"، أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسلم 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات الأحد الماضي.ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بيان-أوروبي-أمريكي-مشترك-يدين-استخدام-العنف-الجنسي-خلال-تظاهرات-السودان-1054478441.html

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أخبار السودان اليوم