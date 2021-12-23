مصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار

وحسب موقع النشرة اللبناني، "أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".وقال البيان: "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، قرر ما يأتي...".ولفت كذلك إلى "قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43"، مشددا على أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره"، و"ينشر في الجريدة الرسمية".يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".
وقال البيان: "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، قرر ما يأتي...".
وعدد البيان بعض المواد التي نص عليها حاكم المصرف في القرار، ومنها إلغاء "نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 وإبداله بالنص التالي :"يعمل بـهذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد".
ولفت كذلك إلى "قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43"، مشددا على أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره"، و"ينشر في الجريدة الرسمية".
يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".