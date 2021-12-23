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مصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار
مصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار
مدد المصرف المركزي اللبناني العمل بقراره الذي نص عليه في التعميم رقم 161، القاضي بأحقية العملاء في السحب النقدي بالليرة أو الدولار. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع النشرة اللبناني، "أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".وقال البيان: "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، قرر ما يأتي...".ولفت كذلك إلى "قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43"، مشددا على أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره"، و"ينشر في الجريدة الرسمية".يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".
https://arabic.sputniknews.com/20210602/مصرف-لبنان-يعلق-السماح-للمودعين-بسحب-الدولار-على-سعر-3900-ليرة--1049144065.html
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أخبار لبنان, سعر الدولار اليوم

مصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار

13:07 GMT 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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مدد المصرف المركزي اللبناني العمل بقراره الذي نص عليه في التعميم رقم 161، القاضي بأحقية العملاء في السحب النقدي بالليرة أو الدولار.
وحسب موقع النشرة اللبناني، "أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".
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وقال البيان: "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، قرر ما يأتي...".

وعدد البيان بعض المواد التي نص عليها حاكم المصرف في القرار، ومنها إلغاء "نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 وإبداله بالنص التالي :"يعمل بـهذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد".

ولفت كذلك إلى "قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43"، مشددا على أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره"، و"ينشر في الجريدة الرسمية".
يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".
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