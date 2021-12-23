مطران هيلاريون: لقاء البابا فرنسيس وبطريرك روسيا من الأفضل إجراؤه بعد عيد الفصح

موسكو – سبوتنيك. وقال المطران لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من الأريح إجراؤه بعد عيد الفصح، لكن يتوجب تنسيق موعد محدد".يشار إلى أن البابا فرنسيس قال في وقت سابق، إنه تجري مناقشة عقد لقاء جديد بينه وبين بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وسيعقد هذا اللقاء في المستقبل المنظور.وعقد اللقاء السابق بين البابا والبطريرك الروسي -وهو الأول منذ قرابة ألف سنة بين رأس الكنيسة الكاثوليكية وبطريرك أكبر الكنائس الأرثوذكسية منذ الانفصال بين الكنيستين الشرقية والغربية في 1054- في هافانا في 12 فبراير/شباط 2016.وتحدث البابا والبطريرك لبضع دقائق مبتسمين أمام عدسات المصورين في قاعة بمطار خوسيه مارتي في هافانا. وقال الباب فرنسيس "التقينا أخيرا، نحن إخوة. واضح أنها إرادة الله". وقال البطريرك كيريل "الأمور أوضح الآن".
وعقد اللقاء السابق بين البابا والبطريرك الروسي -وهو الأول منذ قرابة ألف سنة بين رأس الكنيسة الكاثوليكية وبطريرك أكبر الكنائس الأرثوذكسية منذ الانفصال بين الكنيستين الشرقية والغربية في 1054- في هافانا في 12 فبراير/شباط 2016.
وتحدث البابا والبطريرك لبضع دقائق مبتسمين أمام عدسات المصورين في قاعة بمطار خوسيه مارتي في هافانا. وقال الباب فرنسيس "التقينا أخيرا، نحن إخوة. واضح أنها إرادة الله". وقال البطريرك كيريل "الأمور أوضح الآن".