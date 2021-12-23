تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211223/مع-تحديد-انتهاء-وقت-المباحثات-أمريكا-وإسرائيل-تسعيان-لاستراتيجية-واحدة-للتصدي-لبرنامج-إيران-النووي-1054490137.html
مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي
مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي
مع توقف مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لاتخاذ خطوات مناسبة لهما حال فشلت المفاوضات. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:45+0000
2021-12-23T13:45+0000
راديو
ملفات ساخنة
ملفات ساخنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054488278_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_67f3149ffa3ebe0b8c3393b44b5f95dc.png
مع تحديد واشنطن انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي
مع تحديد واشنطن انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي
من هذا المنطق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إسرائيل حاملا في زيارته رسائل عديدة لإيران ودول المنطقة، بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية.وتوقع ساليفان نفاد الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد خلال أسابيع، مؤكدا على تحديد وقت بعينه، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية ليست بالطويلة، ربما تمتد لأسابيع.واشنطن ورغم قلقها من ردود الفعل الإيرانية الخاصة بزيادة أطر استخدامات النووي، إلا أنها في نفس الوقت تريد حلا يرضي جميع الأطراف، ويحافظ على حليفتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل، في ظل استمرار عمل إيران في برنامجها النووي، بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق.ولفت إلى أن "إيران تستعد لاحتواء تداعيات هذا الحظر وتأثيره من خلال جملة من السياسات فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي والانضمام إلى تحالفات اقتصادية بالتوجه نحو شرق آسيا وتحسين العلاقات مع دول الجوار".وذكر أن "الملف النووي الإيراني ليس خطرا على المنطقة، بل هو مجرد ذريعة لإسرائيل"، موضحا أن "هناك خطر كبير تواجهه إسرائيل اليوم، يتمثل في الفراغ الجيوسياسي الذي ستتركه الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي يريد الإسرائيليون ملء هذا الفراغ، وهو ما تتطلع إليه إيران أيضا".وذكر أن الزيارة تأتي لترتيب المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة إيران حال فشلت مفاوضات الاتفاق النووي، وهو استمرار لزيارة بينيت لواشنطن في أغسطس الماضي وطرحه عمليات متدرجة ضد إيران.إعداد وتقديم: عبد الله حميد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054488278_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cfdd271c0385fa7b932c768beb22b103.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ملفات ساخنة, ملفات ساخنة, аудио

مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي

13:45 GMT 23.12.2021
مع تحديد واشنطن انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي
تابعنا عبر
مع توقف مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لاتخاذ خطوات مناسبة لهما حال فشلت المفاوضات.
من هذا المنطق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إسرائيل حاملا في زيارته رسائل عديدة لإيران ودول المنطقة، بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية.
وتوقع ساليفان نفاد الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد خلال أسابيع، مؤكدا على تحديد وقت بعينه، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية ليست بالطويلة، ربما تمتد لأسابيع.
واشنطن ورغم قلقها من ردود الفعل الإيرانية الخاصة بزيادة أطر استخدامات النووي، إلا أنها في نفس الوقت تريد حلا يرضي جميع الأطراف، ويحافظ على حليفتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل، في ظل استمرار عمل إيران في برنامجها النووي، بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، مصدق بور، إن كل ما يقال حول خطوات ستتبع ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل "هي مجرد حرب نفسية"، موضحا أنهم "ليس لديهم أي بديل سوى التفاوض مع إيران أو الاستمرار في الحظر".
ولفت إلى أن "إيران تستعد لاحتواء تداعيات هذا الحظر وتأثيره من خلال جملة من السياسات فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي والانضمام إلى تحالفات اقتصادية بالتوجه نحو شرق آسيا وتحسين العلاقات مع دول الجوار".
وذكر أن "الملف النووي الإيراني ليس خطرا على المنطقة، بل هو مجرد ذريعة لإسرائيل"، موضحا أن "هناك خطر كبير تواجهه إسرائيل اليوم، يتمثل في الفراغ الجيوسياسي الذي ستتركه الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي يريد الإسرائيليون ملء هذا الفراغ، وهو ما تتطلع إليه إيران أيضا".

ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل تأتي بعد فتور في العلاقة بين الجانبين نتيجة إصرار إسرائيل على تنفيذ عمليات مباشرة مع إيران.

وذكر أن الزيارة تأتي لترتيب المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة إيران حال فشلت مفاوضات الاتفاق النووي، وهو استمرار لزيارة بينيت لواشنطن في أغسطس الماضي وطرحه عمليات متدرجة ضد إيران.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:02 GMTبوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
15:00 GMTخبير: أمريكا اعترفت بعدم صحة مبررات احتلالها للعراق
14:56 GMTألمانيا تحذر من أسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان
14:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب
14:44 GMTالرئيس الأرميني يتحدث عن فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
14:37 GMTمسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
14:35 GMTالسعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
14:34 GMTإزالة "عمود العار" في هونغ كونغ الذي يحيي ذكرى ضحايا مذبحة شهيرة
14:33 GMTفساتين "ميدي" تدخل صيحات الموضة لهذا الشتاء
14:30 GMTأكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
14:14 GMTشاهد وتذوق التلفاز... جهاز بأبعاد متعددة الحواس
14:03 GMTمفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر..وزير الخارجية العراقي يزور طهران
13:59 GMTطائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي للبحر الأسود
13:58 GMTالقبض على ضابط شرطة عراقي بتهمة الإتجار بالمخدرات
13:55 GMT"وثبة الأبطال"... مشروع تدريبي تنفذه الفرقة الـ18 للجيش السوداني
13:52 GMTنشرت صورا لها... شبكة أمريكية: السعودية تبني صواريخ باليستية بمساعدة الصين
13:51 GMTهل يتسنى لقوات اليونيفيل تغيير قواعد الاشتباك والتحرك جنوبي لبنان؟
13:49 GMTبعد الاعتراف باغتيال سليماني... هل ستندلع "حرب اغتيالات" بين إيران وإسرائيل؟
13:45 GMTمع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي
13:45 GMTبوتين: في أوكرانيا يتم قتل الأشخاص المستعدين للعمل مع روسيا