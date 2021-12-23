https://arabic.sputniknews.com/20211223/مع-تحديد-انتهاء-وقت-المباحثات-أمريكا-وإسرائيل-تسعيان-لاستراتيجية-واحدة-للتصدي-لبرنامج-إيران-النووي-1054490137.html

مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي

مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي

مع توقف مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لاتخاذ خطوات مناسبة لهما حال فشلت المفاوضات. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T13:45+0000

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مع تحديد واشنطن انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي مع تحديد واشنطن انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية مشتركة للتصدي لبرنامج إيران النووي

من هذا المنطق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إسرائيل حاملا في زيارته رسائل عديدة لإيران ودول المنطقة، بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية.وتوقع ساليفان نفاد الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد خلال أسابيع، مؤكدا على تحديد وقت بعينه، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية ليست بالطويلة، ربما تمتد لأسابيع.واشنطن ورغم قلقها من ردود الفعل الإيرانية الخاصة بزيادة أطر استخدامات النووي، إلا أنها في نفس الوقت تريد حلا يرضي جميع الأطراف، ويحافظ على حليفتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل، في ظل استمرار عمل إيران في برنامجها النووي، بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق.ولفت إلى أن "إيران تستعد لاحتواء تداعيات هذا الحظر وتأثيره من خلال جملة من السياسات فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي والانضمام إلى تحالفات اقتصادية بالتوجه نحو شرق آسيا وتحسين العلاقات مع دول الجوار".وذكر أن "الملف النووي الإيراني ليس خطرا على المنطقة، بل هو مجرد ذريعة لإسرائيل"، موضحا أن "هناك خطر كبير تواجهه إسرائيل اليوم، يتمثل في الفراغ الجيوسياسي الذي ستتركه الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي يريد الإسرائيليون ملء هذا الفراغ، وهو ما تتطلع إليه إيران أيضا".وذكر أن الزيارة تأتي لترتيب المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة إيران حال فشلت مفاوضات الاتفاق النووي، وهو استمرار لزيارة بينيت لواشنطن في أغسطس الماضي وطرحه عمليات متدرجة ضد إيران.إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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