https://arabic.sputniknews.com/20211223/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تقترح-تأجيل-الانتخابات-الرئاسية-لمدة-شهروزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-1054492145.html

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر..وزير الخارجية العراقي يزور طهران

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر..وزير الخارجية العراقي يزور طهران

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T14:03+0000

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2021-12-23T14:03+0000

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عالم سبوتنيك

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مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر.. وزير الخارجية العراقي يزور طهران مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر.. وزير الخارجية العراقي يزور طهران

وقالت المفوضية في بيان إن "هناك بعض الصعوبات أدت إلى عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".أوضحت المفوضية أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة ’القوة القاهرة’ التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".وجاء إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها.في هذا السياق، قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن إعلان البرلمان الليبي عن تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر الحالي، يعني أن ليبيا ستدخل مرحل انتقالية طويلة، بموجب ذلك.وأضاف أن ليبيا لا تحتاج لخارطة طريق جديدة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يدل على أن الخارطة سيكون لها فترة انتقالية طويلة.وشدد على الحاجة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر، حيث لن تكون للحكومة الحالية أي شرعية وفقا لخارطة طريق جنيف.وأعرب عن اعتقاده أن أهم العراقيل أمام إجراء الانتخابات هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، لافتا إلى أنه عندما تزاح هذه الحكومة سيتمكن الليبيون في غضون أسابيع من تذليل كل الصعوبات لتنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران على رأس وفد حكوميأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد حكومي.وأضاف الصحاف في تصريحات تلفزيونية، إن "الوفد سيلتقي مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة".إلى ذلك، أعلن المتحد باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين خفاجي، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.وأضاف أن "مهمة القوات الأجنبية في العراق تحولت من قتالية إلى استشارية"، لافتا إلى أن أغلب القوات القتالية غادرت العراق قبل موعد الانسحاب المحدد لها، بحسب قوله.في هذا الإطار، قال رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات، عباس العرداوي، إن زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران تأتي عقب حراك كبير للحكومة العراقية لإنهاء ملف التواجد الأمريكي والذي تم التشكيك في امكانية حدوثه بسبب التصريحات المتضاربة الصادرة من الجانب الأمريكي حول هذا الأمر والتي لا تدل على الانسحاب الكامل.وأضاف أن العراق يسعى لطمأنة الجميع في الداخل والخارج بشأن إنهاء التواجد الأمريكي خاصة طهران، وشدد على أهمية الزيارة للعراق على الصعيد الاقتصادي حيث لا يستطيع سداد كل ديونه لإيران بسبب بعض القرارات الأمريكية وهذه الجلسات تساهم في تفتيت الأزمة.حركة "فتح" في نابلس تعلن "إشعال ميادين المواجهة" ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنينأعلنت حركة "فتح" - إقليم نابلس" أنها اتخذت قرارها لمواجهة الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، للدفاع عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بكل السبل المتاحة.وذكرت الحركة في بيان لها إن "التهديدات التي يطلقها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على قرية برقة لن ترعب أبناء الشعب الفلسطيني بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن مقدراته".وأضافت أن "قرارها بإشعال ميادين المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه قد اتخذ، مؤكدة أن كافة كوادر الحركة في مختلف المناطق التنظيمية سيحرسون ويدافعون عن القرى والمخيمات الفلسطينية بكل السبل المتاحة".إلى ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال لقاءه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين.في هذا الصدد، قال موفق مطر – عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني لن يصمت على الانتهاكات الإسرائيلية.مع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النوويمع تحديد انتهاء وقت المباحثات.. أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية واحدة للتصدي لبرنامج إيران النووي200وأضاف عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح ،أن التحرك الأمريكي بالحديث عن حل الدولتين يثبت أن كلام الأمريكيين الذي قطعوه على أنفسهم يجب أن ينفذ.

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