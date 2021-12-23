https://arabic.sputniknews.com/20211223/منظمة-الهجرة-الدولية-17-مليون-دولار-للعراق-للحد-من-البطالة--1054480012.html

منظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة

منظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة

أعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، اليوم الخميس، عن تقديم أكثر من 17 مليون دولار للعراق، بهدف الحد من البطالة. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T10:47+0000

2021-12-23T10:47+0000

2021-12-23T10:47+0000

العالم العربي

منظمة الهجرة الدولية

العراق

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار رئيس البعثة جورجي جيكاوري إلى أن المنظمة قدمت هذا المبلغ في إطار دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق، مضيفا أن "المنظمة تحاول خلال الفترة المقبلة أن تزيد حجم مبالغ الدعم".وقال جيكاوري إن هدف المنظمة هو زيادة المبلغ وعدد المشاريع حيث يصل الدعم في الوقت الحالي إلى 1000 مشروع، مبينا أن في "المرحلة المقبلة ستكون هناك مشاريع أكثر".ويتم تنفيذ هذه المشاريع التي تعمل عليها المنظمة "في كل المحافظات من بنى تحتية وصحية وإدارة المخيمات وأساسيات الهجرة وإدارة الحدود"، مؤكدا أن أعمال المنظمة تمتد إلى "كل الأماكن ولكن هناك خصوصية للعراق"، بحسب رئيس البعثة.وأكد جيكاوري أن "المنظمة تقدم الدعم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم توسيعها من خلال استثمار الأموال الربحية التي تأتي عن طريق المشروع وتوظيف العمال لتقليل البطالة".يذكر أن العراق كان قد واجه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أزمة المهاجرين العراقيين المتواجدين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، فيما أعلنت الحكومة العراقية فيما بعد عن عودة أكثر من 2.7 ألف مهاجر إلى بلادهم على متن طائرات خصصت لإجلائهم.

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العالم العربي, منظمة الهجرة الدولية, العراق