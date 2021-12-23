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منها مباراة ليفربول... تأجيل مباراتين في دوري إنجلترا بسبب كورونا
منها مباراة ليفربول... تأجيل مباراتين في دوري إنجلترا بسبب كورونا
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراتين، بسبب تفشي فيروس كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:51+0000
2021-12-23T12:51+0000
الدوري الإنجليزي
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وقالت الرابطة في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق.وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، أن قرار التأجيل جاء بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز، بحسب وكالة "رويترز".وتابعت في بيانها: "عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا صباح اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين في 26 ديسمبر".وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، أكدت يوم الاثنين الماضي، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.وأسفرت الاختبارات عن الكشف عن 90 حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الفرق، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المعلن في الأسبوع السابق 42 حالة.وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/كورونا-يفتك-بالدوري-الإنجليزي-اقتراب-الإصابات-من-100-خلال-أسبوع-1054391101.html
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الدوري الإنجليزي

منها مباراة ليفربول... تأجيل مباراتين في دوري إنجلترا بسبب كورونا

12:51 GMT 23.12.2021
© REUTERS / PETER POWELLمحمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / PETER POWELL
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراتين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق.
وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، أن قرار التأجيل جاء بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز، بحسب وكالة "رويترز".
أهداف مباراة ليفربول ووست هام (3-2) في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
كورونا يفتك بالدوري الإنجليزي.. اقتراب الإصابات من 100 خلال أسبوع
20 ديسمبر, 22:52 GMT
وتابعت في بيانها: "عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا صباح اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين في 26 ديسمبر".
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، أكدت يوم الاثنين الماضي، أنها أجرت عددا قياسيا من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.
وقالت الرابطة في بيان، إنها خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، أجرت 12345 اختبارا، لترتفع بذلك الاختبارات بمقدار ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأسبوع السابق والتي قدرت بـ 3805 اختبارات.
وأسفرت الاختبارات عن الكشف عن 90 حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في الفرق، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المعلن في الأسبوع السابق 42 حالة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 90 في المائة من اللاعبين والأجهزة الفنية والعالمين في الفرق حصل على لقاح كورونا.
وكان مسؤولو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضيا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، حيث صوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
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