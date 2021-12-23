نائبة بايدن تخالط أحد أفراد طاقمها المصاب بكورونا

وأوضح مكتب هاريس أن الموظف خالطها يوم الثلاثاء الماضي، وثبتث إصابته بـ(كوفيد-18) في اليوم التالي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.ولم يعاني الموظف المصاب بكورونا من الأعراض، وتم تطعيمه بالكامل، كما أنه تلقى جرعة معززة.وقال المتحدث الرئيسي باسم نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه نتيجة اتصالها الوثيق بالموظف، تلقت كامالا هاريس اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أمس الأربعاء، والذي جاءت نتيجته "سلبية".وتابع ساندرز إنه سيتم اختبار هاريس مرة أخرى غدا الجمعة والاثنين المقبل، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.ومن المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في جدول أعمالها المعتاد، وستغادر العاصمة الأمريكية واشنطن متوجهة إلى مدينة لوس أنجلوس مساء الأربعاء المقبل، حيث ستبقى هي وزوجها، دوغ إمهوف، لاستقبال العام الجديد.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خالط يوم الجمعة الماضي أحد المساعدين في البيت الأبيض، الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكن بايدن أجرى اختبارات (كوفيد-19) جاءت نتيجتها "سلبية".
وقال المتحدث الرئيسي باسم نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه نتيجة اتصالها الوثيق بالموظف، تلقت كامالا هاريس اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أمس الأربعاء، والذي جاءت نتيجته "سلبية".
وتابع ساندرز إنه سيتم اختبار هاريس مرة أخرى غدا الجمعة والاثنين المقبل، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ومن المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في جدول أعمالها المعتاد، وستغادر العاصمة الأمريكية واشنطن متوجهة إلى مدينة لوس أنجلوس مساء الأربعاء المقبل، حيث ستبقى هي وزوجها، دوغ إمهوف، لاستقبال العام الجديد.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خالط يوم الجمعة الماضي أحد المساعدين في البيت الأبيض، الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكن بايدن أجرى اختبارات (كوفيد-19) جاءت نتيجتها "سلبية".