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https://arabic.sputniknews.com/20211223/نائبة-بايدن-تخالط-أحد-أفراد-طاقمها-المصاب-بكورونا-1054497545.html
نائبة بايدن تخالط أحد أفراد طاقمها المصاب بكورونا
نائبة بايدن تخالط أحد أفراد طاقمها المصاب بكورونا
كشف مكتب كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أنها خالطت أحد موظفيها ‏المصاب بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T16:27+0000
2021-12-23T16:27+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
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وأوضح مكتب هاريس أن الموظف خالطها يوم الثلاثاء الماضي، وثبتث إصابته بـ(كوفيد-18) في اليوم التالي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.ولم يعاني الموظف المصاب بكورونا من الأعراض، وتم تطعيمه بالكامل، كما أنه تلقى جرعة معززة.وقال المتحدث الرئيسي باسم نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه نتيجة اتصالها الوثيق بالموظف، تلقت كامالا هاريس اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أمس الأربعاء، والذي جاءت نتيجته "سلبية".وتابع ساندرز إنه سيتم اختبار هاريس مرة أخرى غدا الجمعة والاثنين المقبل، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.ومن المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في جدول أعمالها المعتاد، وستغادر العاصمة الأمريكية واشنطن متوجهة إلى مدينة لوس أنجلوس مساء الأربعاء المقبل، حيث ستبقى هي وزوجها، دوغ إمهوف، لاستقبال العام الجديد.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خالط يوم الجمعة الماضي أحد المساعدين في البيت الأبيض، الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكن بايدن أجرى اختبارات (كوفيد-19) جاءت نتيجتها "سلبية".
https://arabic.sputniknews.com/20211101/البيت-الأبيض-يعلن-نتيجة-اختبار-كورونا-للرئيس-بايدن--1050594987.html
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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا

نائبة بايدن تخالط أحد أفراد طاقمها المصاب بكورونا

16:27 GMT 23.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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كشف مكتب كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أنها خالطت أحد موظفيها ‏المصاب بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وأوضح مكتب هاريس أن الموظف خالطها يوم الثلاثاء الماضي، وثبتث إصابته بـ(كوفيد-18) في اليوم التالي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
ولم يعاني الموظف المصاب بكورونا من الأعراض، وتم تطعيمه بالكامل، كما أنه تلقى جرعة معززة.
بايدن يتلقى لقاح كوفيد19 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
البيت الأبيض يعلن نتيجة اختبار كورونا للرئيس بايدن
1 نوفمبر, 10:39 GMT
وقال المتحدث الرئيسي باسم نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه نتيجة اتصالها الوثيق بالموظف، تلقت كامالا هاريس اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أمس الأربعاء، والذي جاءت نتيجته "سلبية".
وتابع ساندرز إنه سيتم اختبار هاريس مرة أخرى غدا الجمعة والاثنين المقبل، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ومن المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في جدول أعمالها المعتاد، وستغادر العاصمة الأمريكية واشنطن متوجهة إلى مدينة لوس أنجلوس مساء الأربعاء المقبل، حيث ستبقى هي وزوجها، دوغ إمهوف، لاستقبال العام الجديد.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خالط يوم الجمعة الماضي أحد المساعدين في البيت الأبيض، الذي ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكن بايدن أجرى اختبارات (كوفيد-19) جاءت نتيجتها "سلبية".
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