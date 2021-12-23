نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام في سوريا
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
بالهدايا والقبلات والأمنيات بعام جديد يحمل لهم النجاح والخير والأمان، رسم وفد روسي الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام وأدخل السعادة إلى قلوبهم العطشى للفرح، خلال زيارته اليوم إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية السورية.
بأيدٍ صغيرة تشتاق إلى الفرح، أطبق الأطفال على الهدايا بشدة وضموها إلى صدورهم، فيما كانت السعادة تغمر قلوبهم والضحكات العفوية تزيّن وجوههم وتضيء شموع الأعياد وتقرع أجراس الميلاد، فهم اليوم يحتفلون ويتقبّلون التهاني ويتلقون الهدايا.. لهم مكان في الأعياد حالهم حال بقية أطفال العالم.
تأتي زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع العماد أول غيناديي جيدكو، وقائد تجميع القوات الروسية العاملة في سورية، إلى دار الأيتام، ضمن وفد وزاري وبرلماني روسي، في إطار فعاليات المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي يعقد في العاصمة دمشق.
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
وسط جو من المحبة والألفة، وعلى إيقاع الأغاني التي صدحت بها حناجر أطفال الدار، مناشدة العالم أن يعطوا أطفال سوريا الطفولة والسلام، وزّع أعضاء الوفد الهدايا لـ 40 طفلا وطفلة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
وقال العماد أول جيدكو في كلمة لمراسل "سبوتنيك" عن هدف الزيارة: "أردنا تهنئة الأطفال بمناسبة رأس السنة وإيصال معايدة لهم من أطفال روسيا الذين يتمنون لهم طفولة ملؤها السعادة و النجاح خلال العام الجديد".
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
بدوره، أشار مدير مركز التنسيق الروسي اللواء، إيغر سمولي، إلى تقديم المركز المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية للشعب السوري في المحافظات السورية كافة، مؤكدا على أولوية إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد السوري.
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
من جهته، نوّه محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل هلال، بأهمية زيارة الوفد الروسي لدار الأيتام والتي أضفت البهجة على الأطفال الذين هم الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبير صادق عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين في المجالات كافة، وترتكز على البعد الإنساني.
وشدد هلال على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي في حميميم زار جمعية المساعي الخيرية أكثر من مرة وقدم الدعم للأطفال.
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
زيارة الوفد الروسي تصب في خانة الدعم النفسي للأطفال، حسب رئيس جمعية المساعي الخيرية فواز دالي الذي قال لـ "سبوتنيك": "الأطفال الأيتام بأمس الحاجة للعطف والرعاية والاهتمام خاصة في المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون مع الوفد الروسي بما يخدم مصلحة الأطفال".
© Sputnik . Monzer Saidنائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
نائب وزير الدفاع الروسي يوزع هدايا الميلاد للأيتام خلال زيارته إلى جمعية المساعي الخيرية في محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
بدورهم، أعرب الأطفال عن سعادتهم بزيارة الوفد الروسي، وتلقيهم الهدايا والمعايدات من أعضاء الوفد الذين غمروهم بالمحبة والاهتمام، وقال الأطفال لـ "سبوتنيك": نحن سعداء بوجود الوفد الروسي معنا اليوم معنا لنحتفل معا بأعياد الميلاد ورأس السنة، وكلنا أمل أن يعمّ الفرح والأمان بلدنا، وأن تبقى روسيا بخير وأمن وسلام.