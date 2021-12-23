https://arabic.sputniknews.com/20211223/نفتالي-بينيت-يطلق-تحذيرا-شديدا-لمواطنيه-بشأن-أوميكرون-1054484016.html

نفتالي بينيت يطلق تحذيرا شديدا لمواطنيه بشأن "أوميكرون"

نفتالي بينيت يطلق تحذيرا شديدا لمواطنيه بشأن "أوميكرون"

أطلق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا شديدا لمواطنيه بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T12:18+0000

2021-12-23T12:18+0000

2021-12-23T12:18+0000

عالم

نفتالي بينيت

إسرائيل

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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ونشر بينيت تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله أن هناك حالة من تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد "أوميكرون" حول العالم، وبأن هناك فرصة لحماية المواطنين من انتقال وتسارع العدوى.ودعا بينيت المواطنين الإسرائيليين إلى الإسراع في تلقي لقاح كورونا، بهدف حمايتهم من الفيروس القاتل، مؤكدا أن هناك فرصة لحماية أنفسنا من العدوى وسرعة انتشارها.وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بلاده سارعت في شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مناشدا المواطنين إلى الإسراع في تلقي اللقاح.وأرفق بينيت شريط فيديو للكثير من القنوات الفضائية حول العالم تشيد بدور إسرائيل في حماية مواطنيها وإقبالهم على تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا.وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام عبرية استعداد إسرائيل لتطعيم مواطنيها بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد.أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل يوم الأحد المقبل، رهنا بموافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، مضيفة أنه تم توجيه صناديق المرضى (بمثابة تأمين صحي) للاستعداد لبدء عملية التطعيم.وحتى الآن تم الاتفاق على أن التطعيم بالجرعة الرابعة سيشمل من هم في سن 60 عاما فأكثر الذين مر أكثر من 4 أشهر على تلقيهم الجرعة المنشطة (الثالثة).وذكرت القناة: "لذلك من المحتمل أن نتمكن في غضون 3 أيام من البدء في رؤية أول مطعمين في العالم بالجرعة الرابعة في إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحب بتوصية لجنة خبراء في وزارة الصحة بالتطعيم بالجرعة الرابعة، معتبرا القرار "خبرًا رائعًا سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".وجاء القرار في أعقاب تأكيد أول حالة وفاة بأوميكرون في إسرائيل لرجل في الستينيات من عمره بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا في مستشفى سوروكا جنوبي البلاد.وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى، وأول أمس الثلاثاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بالمتحور تضاعفت خلال 24 ساعة بتسجيل 170 حالة جديدة، رفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 340.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/إسرائيل-تسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-الإصابات-بكورونا-1054479511.html

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عالم, نفتالي بينيت, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة