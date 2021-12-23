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https://arabic.sputniknews.com/20211223/هل-يمكن-تطويق-روسيا-ماذا-كان-رد-بوتين؟-1054481863.html
هل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟
هل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟
طرح أحد الصحفيين سؤالا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي في موسكو، اليوم الخميس، بشأن احتمال أن تصبح روسيا محاطة بسلسلة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:25+0000
2021-12-23T11:25+0000
روسيا
العالم
بوتين
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وقال بوتين ردا على هذا السؤال: "تطويق بلد كبير مثل روسيا أمر صعب".ولم يستبعد بوتين، مع ذلك، إمكانية أن يكون هناك مَن يفكر في تطويق روسيا، مشيرا إلى "أن الوسائل الحديثة تتيح، على الأرجح، فرصة التفكير في ذلك".وأضاف أنه لم يقل إن هناك محاولة لتطويق روسيا رغم وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق والجنوب.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-ولا-يمكن-تدميرها-إلا-من-الداخل-1054480699.html
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روسيا, العالم, بوتين

هل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟

11:25 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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طرح أحد الصحفيين سؤالا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي في موسكو، اليوم الخميس، بشأن احتمال أن تصبح روسيا محاطة بسلسلة القواعد العسكرية الأجنبية.
وقال بوتين ردا على هذا السؤال: "تطويق بلد كبير مثل روسيا أمر صعب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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11:04 GMT
ولم يستبعد بوتين، مع ذلك، إمكانية أن يكون هناك مَن يفكر في تطويق روسيا، مشيرا إلى "أن الوسائل الحديثة تتيح، على الأرجح، فرصة التفكير في ذلك".
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وأضاف أنه لم يقل إن هناك محاولة لتطويق روسيا رغم وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق والجنوب.
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