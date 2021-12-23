https://arabic.sputniknews.com/20211223/هل-يمكن-تطويق-روسيا-ماذا-كان-رد-بوتين؟-1054481863.html

هل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟

هل يمكن تطويق روسيا... ماذا كان رد بوتين؟

طرح أحد الصحفيين سؤالا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي في موسكو، اليوم الخميس، بشأن احتمال أن تصبح روسيا محاطة بسلسلة... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T11:25+0000

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روسيا

العالم

بوتين

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وقال بوتين ردا على هذا السؤال: "تطويق بلد كبير مثل روسيا أمر صعب".ولم يستبعد بوتين، مع ذلك، إمكانية أن يكون هناك مَن يفكر في تطويق روسيا، مشيرا إلى "أن الوسائل الحديثة تتيح، على الأرجح، فرصة التفكير في ذلك".وأضاف أنه لم يقل إن هناك محاولة لتطويق روسيا رغم وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق والجنوب.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-ولا-يمكن-تدميرها-إلا-من-الداخل-1054480699.html

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-الدين-الخارجي-لروسيا-انخفض-إلى-4-وهو-الحد-الأدنى-في-العالم-1054478811.html

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روسيا, العالم, بوتين