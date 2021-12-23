"وثبة الأبطال"... مشروع تدريبي تنفذه الفرقة الـ18 للجيش السوداني

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول اللواء الركن طارق سعود أحمد، قائد الفرقة الـ 18 مشاة بولاية النيل الأبيض، إن القوات المسلحة جاهزة لحماية أرض الوطن.وتحدث القائد العسكري السوداني خلال حديثه إلى المشاركين في فعاليات التدريب العسكري بمنطقة البيارة، الذي تم تنفيذه بقاعدة "ربك" النهرية.وأوضح قائد الفرقة 18 مشاة بالنيل الأبيض أن المشروع التدريبي يضاعف من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمكوناتها النوعية المختلفة، بينما قال العقيد الركن بحري أحمد عثمان أبكر قائد القاعدة النهرية في ربك" إن هذا التدريب يأتي ضمن فعاليات ختام العام التدريبي للقاعدة.يذكر أن السودان يشهد توترات وأزمات داخلية قادت إلى اندلاع مظاهرات في أنحاء البلاد زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية تقودها قوى سياسية تطالب بنظام حكم مدني وإنهاء الأزمات الاقتصادية.
وأوضح قائد الفرقة 18 مشاة بالنيل الأبيض أن المشروع التدريبي يضاعف من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمكوناتها النوعية المختلفة، بينما قال العقيد الركن بحري أحمد عثمان أبكر قائد القاعدة النهرية في ربك" إن هذا التدريب يأتي ضمن فعاليات ختام العام التدريبي للقاعدة.
يذكر أن السودان يشهد توترات وأزمات داخلية قادت إلى اندلاع مظاهرات في أنحاء البلاد زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية تقودها قوى سياسية تطالب بنظام حكم مدني وإنهاء الأزمات الاقتصادية.