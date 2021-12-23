https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزير-التموين-المصري-يكشف-مصير-البطاقات-بعد-توجيه-السيسي-1054480838.html

وزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي

وزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، مصير بطاقات التموين الجديدة والقديمة، بعد توجيه السيسي لوزارة التموين بوقف إصدار بطاقات التموين... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T11:05+0000

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2021-12-23T11:05+0000

أخبار مصر الآن

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وقال المصيلحي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الزراعة ورئيس الأغلبية بالبرلمان، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، "إنه لن يسمح بإصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا، بينما تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية دون تغيير"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأكد الوزير على "عدم إضافة مواليد أو إضافة أبناء إلى البطاقات التموينية، وأنه مسموح باستخراج بطاقات تموينية جديدة فقط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه لا مساس بالبطاقات القديمة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، في صعيد البلاد أمس، قال إنه لن يتم إصدار بطاقة تموين مرة أخرى لأكثر من فردين، محذرا من الزيادة السكانية.وأكد السيسي أن القيادة السياسية مسؤولة عن إنهاء الوضع السيئ الذي عانت منه الدولة المصرية، مشددا "احنا مسئولين أمام الله لوضع القواعد التي تساعد الدولة علي النمو".وقال السيسي: "أنا بقول على الأقل تبقى عارف يا مواطن ويا مواطنة، وأنت بتعدي الطفل مش الطفلين، إنت بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش نعمل كده في نفسنا".وأضاف: "قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط".وتابع: "دي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس مش موجودة غير في بلدنا إحنا، إن أشتري الحاجة بأقل من تمنها وأخد الخدمة بأقل من تمنها وكمان لما أخلف حد يأكلي عيالي.. ده هنا بس في البلد دي، وعشان كده هي مقدرتش تقوم خلال السنين اللي فاتت، وإحنا مسؤولين أمام الله إننا نحط الإجراءات والقواعد اللي تمكن البلد دي إنها تقوم".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-اللي-هيتجوز-مش-هنعمله-بطاقة-تموين-مش-قادر-تصرف-إزاي-يعني؟-1054443550.html

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