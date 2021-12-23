وزير العدل الفلسطيني: تعليمات الاحتلال إطلاق النار على المدنيين جريمة دولية

وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون"، مشددا على أنها "جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".ودعا شلالدة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التدخل من أجل وقف هذه الجريمة".ودعا الوزير الفلسطيني كذلك مدعي عام المحكمة إلى "فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".
اعتبر وزير العدل، في فلسطين، محمد شلالدة، ما تصدره السلطات الإسرائيلية من تعليمات بإطلاق النار على المدنيين يعد في حد ذاته "جريمة دولية".
وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون"، مشددا على أنها "جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن هناك "مسؤولية فردية تقع على من أعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ودعا شلالدة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التدخل من أجل وقف هذه الجريمة".
ودعا الوزير الفلسطيني كذلك مدعي عام المحكمة إلى "فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".