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وزير العدل الفلسطيني: تعليمات الاحتلال إطلاق النار على المدنيين جريمة دولية
وزير العدل الفلسطيني: تعليمات الاحتلال إطلاق النار على المدنيين جريمة دولية
اعتبر وزير العدل، في فلسطين، محمد شلالدة، ما تصدره السلطات الإسرائيلية من تعليمات بإطلاق النار على المدنيين يعد في حد ذاته "جريمة دولية". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:19+0000
2021-12-23T12:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون"، مشددا على أنها "جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".ودعا شلالدة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التدخل من أجل وقف هذه الجريمة".ودعا الوزير الفلسطيني كذلك مدعي عام المحكمة إلى "فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".
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أخبار فلسطين اليوم

وزير العدل الفلسطيني: تعليمات الاحتلال إطلاق النار على المدنيين جريمة دولية

12:19 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
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اعتبر وزير العدل، في فلسطين، محمد شلالدة، ما تصدره السلطات الإسرائيلية من تعليمات بإطلاق النار على المدنيين يعد في حد ذاته "جريمة دولية".
وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون"، مشددا على أنها "جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن هناك "مسؤولية فردية تقع على من أعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ودعا شلالدة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التدخل من أجل وقف هذه الجريمة".
ودعا الوزير الفلسطيني كذلك مدعي عام المحكمة إلى "فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة".
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