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https://arabic.sputniknews.com/20211224/أفيال-ترتدي-ملابس-بابا-نويل-توزع-الكمامات-على-تلاميذ-مدرسة-في-تايلاند-صورة-1054512607.html
أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
قامت أفيال في تايلاند، تضع الكمامات وقبعات بابا نويل، بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات على تلاميذ مدرسة في الاحتفال السنوي بعيد الميلاد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T08:44+0000
2021-12-24T08:44+0000
مجتمع
منوعات
بابا نويل
أعياد الميلاد
تايلاند
فيروس كورونا
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وحسب "رويترز"، يقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كورونا وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.وقال منظم الاحتفال إن "التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".يذكر أن السلطات في تايلاند كانت قد أغلقت المدارس مجددا في أبريل/نيسان الماضي وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في أكتوبر/ تشرين الأول قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتناوب في أيام الحضور.واليوم الجمعة بلغت نسبة الحضور في الفصول الدراسية بمدرسة جيراسارتويتايا 30 في المئة فقط. حسب ما أفادت "رويترز".
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مجتمع, منوعات, بابا نويل, أعياد الميلاد, تايلاند, فيروس كورونا

أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة

08:44 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Chalinee Thirasupaتلميذة ترتدي قناعا واقيا في مدرسة في أيوتخايا، خارج بانكوك، في يوم "فالنتاين" (عيد الحب)، تايلاند 14 فبراير 2020
تلميذة ترتدي قناعا واقيا في مدرسة في أيوتخايا، خارج بانكوك، في يوم فالنتاين (عيد الحب)، تايلاند 14 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Chalinee Thirasupa
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قامت أفيال في تايلاند، تضع الكمامات وقبعات بابا نويل، بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات على تلاميذ مدرسة في الاحتفال السنوي بعيد الميلاد.
وحسب "رويترز"، يقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كورونا وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.
وقال منظم الاحتفال إن "التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".
ونقلت "رويترز"، عن أحد الطلاب بالمدرسة الابتدائية قوله: "أنا متحمس للغاية لأن مثل هذا الحفل يقام مرة واحدة في السنة وأعتقد أن مدرستي هي المكان الوحيد الذي به فيلة في زي بابا نويل".
يذكر أن السلطات في تايلاند كانت قد أغلقت المدارس مجددا في أبريل/نيسان الماضي وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في أكتوبر/ تشرين الأول قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتناوب في أيام الحضور.
واليوم الجمعة بلغت نسبة الحضور في الفصول الدراسية بمدرسة جيراسارتويتايا 30 في المئة فقط. حسب ما أفادت "رويترز".
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