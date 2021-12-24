أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة

وحسب "رويترز"، يقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كورونا وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.وقال منظم الاحتفال إن "التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".يذكر أن السلطات في تايلاند كانت قد أغلقت المدارس مجددا في أبريل/نيسان الماضي وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في أكتوبر/ تشرين الأول قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتناوب في أيام الحضور.واليوم الجمعة بلغت نسبة الحضور في الفصول الدراسية بمدرسة جيراسارتويتايا 30 في المئة فقط. حسب ما أفادت "رويترز".
قامت أفيال في تايلاند، تضع الكمامات وقبعات بابا نويل، بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات على تلاميذ مدرسة في الاحتفال السنوي بعيد الميلاد.
وحسب "رويترز"، يقام هذا الاحتفال بمدرسة جيراسارتويتايا في إقليم ايوتايا بشمال بانكوك منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي وباء كورونا وما تضمنه من عمليات إغلاق وتعليم عن بعد.