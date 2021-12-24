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https://arabic.sputniknews.com/20211224/أمريكا-ترفع-قيود-السفر-عن-8-دول-جنوب-أفريقية-في-آخر-يوم-من-2021-1054526918.html
أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه سيرفع قيود السفر المؤقتة المتعلقة بـ(كوفيد-19) ومتحور "أوميكرون"، المفروضة على ‏‏8 دول في جنوب أفريقيا في آخر أيام عام... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:17+0000
2021-12-24T15:17+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عشية عيد الميلاد، قال فيها: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيرفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيود السفر المؤقتة عن دول جنوب أفريقيا، وذلك بتوصية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".وتابع مونوز: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور "أوميكرون"، ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتحديدا الجرعات المعززة".وكانت أمريكا فرضت في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفر من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.ولم تنطبق القيود على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين الشرعيين في هذه البلاد، على الرغم من أنهم لا يزالون مطالبين بإجراء اختبار سلبي قبل السفر.وكان مسؤولو الصحة قلقين من أن سلالة "أوميكرون" الجديدة، التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تؤدي إلى انتكاسة المعركة ضد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021

15:17 GMT 24.12.2021
© REUTERS / HANNAH BEIERمطار فيلادلفيا الدولي، بنسلفانيا، أمريكا
مطار فيلادلفيا الدولي، بنسلفانيا، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
مطار فيلادلفيا الدولي، بنسلفانيا، أمريكا
© REUTERS / HANNAH BEIER
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه سيرفع قيود السفر المؤقتة المتعلقة بـ(كوفيد-19) ومتحور "أوميكرون"، المفروضة على ‏‏8 دول في جنوب أفريقيا في آخر أيام عام 2021.‏
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عشية عيد الميلاد، قال فيها: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيرفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيود السفر المؤقتة عن دول جنوب أفريقيا، وذلك بتوصية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".
وتابع مونوز: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور "أوميكرون"، ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتحديدا الجرعات المعززة".
وكانت أمريكا فرضت في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفر من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.
ولم تنطبق القيود على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين الشرعيين في هذه البلاد، على الرغم من أنهم لا يزالون مطالبين بإجراء اختبار سلبي قبل السفر.
وكان مسؤولو الصحة قلقين من أن سلالة "أوميكرون" الجديدة، التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تؤدي إلى انتكاسة المعركة ضد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
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