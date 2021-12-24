أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عشية عيد الميلاد، قال فيها: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيرفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيود السفر المؤقتة عن دول جنوب أفريقيا، وذلك بتوصية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".وتابع مونوز: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور "أوميكرون"، ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتحديدا الجرعات المعززة".وكانت أمريكا فرضت في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفر من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.ولم تنطبق القيود على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين الشرعيين في هذه البلاد، على الرغم من أنهم لا يزالون مطالبين بإجراء اختبار سلبي قبل السفر.وكان مسؤولو الصحة قلقين من أن سلالة "أوميكرون" الجديدة، التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تؤدي إلى انتكاسة المعركة ضد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه سيرفع قيود السفر المؤقتة المتعلقة بـ(كوفيد-19) ومتحور "أوميكرون"، المفروضة على 8 دول في جنوب أفريقيا في آخر أيام عام 2021.
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عشية عيد الميلاد، قال فيها: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيرفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيود السفر المؤقتة عن دول جنوب أفريقيا، وذلك بتوصية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".
وتابع مونوز: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور "أوميكرون"، ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتحديدا الجرعات المعززة".
On Dec. 31, @POTUS will lift the temporary travel restrictions on Southern Africa countries. This decision was recommended by @CDCgov. The restrictions gave us time to understand Omicron and we know our existing vaccines work against Omicron, esp boosted. https://t.co/NdRTtntRuE