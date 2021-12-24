https://arabic.sputniknews.com/20211224/أمريكا-ترفع-قيود-السفر-عن-8-دول-جنوب-أفريقية-في-آخر-يوم-من-2021-1054526918.html

أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021

أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه سيرفع قيود السفر المؤقتة المتعلقة بـ(كوفيد-19) ومتحور "أوميكرون"، المفروضة على ‏‏8 دول في جنوب أفريقيا في آخر أيام عام... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T15:17+0000

2021-12-24T15:17+0000

2021-12-24T15:17+0000

العالم

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054526887_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_91b5ca6d2ffa6cf4d54851af50bc0b2b.jpg

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عشية عيد الميلاد، قال فيها: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، سيرفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيود السفر المؤقتة عن دول جنوب أفريقيا، وذلك بتوصية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".وتابع مونوز: "لقد منحتنا القيود الوقت لفهم متحور "أوميكرون"، ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تعمل ضده، وتحديدا الجرعات المعززة".وكانت أمريكا فرضت في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السفر من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.ولم تنطبق القيود على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين الشرعيين في هذه البلاد، على الرغم من أنهم لا يزالون مطالبين بإجراء اختبار سلبي قبل السفر.وكان مسؤولو الصحة قلقين من أن سلالة "أوميكرون" الجديدة، التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تؤدي إلى انتكاسة المعركة ضد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, فيروس كورونا, أوميكرون