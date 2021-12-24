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https://arabic.sputniknews.com/20211224/أنصار-الله-تعلن-مقتل-امرأة-وطفل-وإصابة-4-بغارتين-للتحالف-على-المحويت-غربي-اليمن-1054532401.html
"أنصار الله" تعلن مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 بغارتين للتحالف على المحويت غربي اليمن
"أنصار الله" تعلن مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 بغارتين للتحالف على المحويت غربي اليمن
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، وقوع ضحايا من المدنيين إثر غارة جوية تبناها التحالف العربي بقيادة السعودية، على محافظة المحويت شمال... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T21:38+0000
2021-12-24T21:38+0000
اليمن
التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "امرأة وطفلاً قتلا وأصيب 4 إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان [في إشارة إلى طيران التحالف العربي] على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت".وأضافت أن البحث ما يزال جارياً عن ضحايا تحت الأنقاض".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين في جازان ونجران [جنوب غربي السعودية]".وقال التحالف إنه "دمر 4 مخازن للصواريخ البالستية والمُسيرات في مديرية المحويت بمحافظة المحويت، وكهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة".وتأتي العملية على خلفية إعلان التحالف وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني متأثرين بإصابتهما جراء سقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان، سبقه مقذوف آخر استهدف قرية حدودية في نجران، مشيراً إلى أن المحاولتين العدائيتين انطلقتا من مدينة صعدة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إصابة-مدنيين-إثر-سقوط-مقذوف-تابع-لأنصار-الله-في-جازان-بالسعودية-1054531161.html
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اليمن, التحالف العربي

"أنصار الله" تعلن مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 بغارتين للتحالف على المحويت غربي اليمن

21:38 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، وقوع ضحايا من المدنيين إثر غارة جوية تبناها التحالف العربي بقيادة السعودية، على محافظة المحويت شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "امرأة وطفلاً قتلا وأصيب 4 إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان [في إشارة إلى طيران التحالف العربي] على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت".
وأضافت أن البحث ما يزال جارياً عن ضحايا تحت الأنقاض".
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
التلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان
19:16 GMT
وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين في جازان ونجران [جنوب غربي السعودية]".
وقال التحالف إنه "دمر 4 مخازن للصواريخ البالستية والمُسيرات في مديرية المحويت بمحافظة المحويت، وكهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة".
وتأتي العملية على خلفية إعلان التحالف وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني متأثرين بإصابتهما جراء سقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان، سبقه مقذوف آخر استهدف قرية حدودية في نجران، مشيراً إلى أن المحاولتين العدائيتين انطلقتا من مدينة صعدة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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