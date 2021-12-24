أوكرانيا تُلزم جميع النساء بالمثول في مكاتب التجنيد العسكري في البلاد

وجاء تصريحات المسؤول العسكري الأوكراني خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن وجوب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 عاما المثول إلى مكاتب التجنيد العسكري في المدن والقرى الأوكرانية.وقال المفوض العسكري لمركز التجنيد العسكري الإقليمي في كييف، فاليري كوتسينكو، أنه بدءا من العام المقبل سيتم استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية وستكون الخطوة الأولى التسجيل في مكاتب التجنيد في كل المحافظات.وأشار المفوض العسكري الأوكراني إلى أنه سيتم الاعتراف بهن كمسؤولات عن الخدمة العسكرية وسيتم تغريمهن لرفضهن المثول في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، حيث هناك قائمة معينة من المهن التي يجب تسجيلها في الجيش للتخصصات العسكرية ذات الصلة وتصبح كل امرأة ملزمة لأداء الخدمة العسكرية.وأضاف أن القرار النهائي بشأن التسجيل سيتم اتخاذه بناء على صحة المرأة، وما إذا كان لديها أطفال وتعمل في المؤسسات التعليمية، مشددا أن المتطلبات الجديدة لا تلزم المرأة بالخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا وأن التسجيل العسكري والخدمة العسكرية أمران مختلفان تمامًا.
أعلن رئيس قسم شؤون التجنيد العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، رومان جورباتش، أنها قررت استدعاء النساء إلى مكاتب التجنيد العسكري للمثول والتسجيل الاحتياطي.
وجاء تصريحات المسؤول العسكري الأوكراني خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن وجوب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 عاما المثول إلى مكاتب التجنيد العسكري في المدن والقرى الأوكرانية.
وقال المفوض العسكري لمركز التجنيد العسكري الإقليمي في كييف، فاليري كوتسينكو، أنه بدءا من العام المقبل سيتم استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية وستكون الخطوة الأولى التسجيل في مكاتب التجنيد في كل المحافظات.
وأشار المفوض العسكري الأوكراني إلى أنه سيتم الاعتراف بهن كمسؤولات عن الخدمة العسكرية وسيتم تغريمهن لرفضهن المثول في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، حيث هناك قائمة معينة من المهن التي يجب تسجيلها في الجيش للتخصصات العسكرية ذات الصلة وتصبح كل امرأة ملزمة لأداء الخدمة العسكرية.
وأضاف أن القرار النهائي بشأن التسجيل سيتم اتخاذه بناء على صحة المرأة، وما إذا كان لديها أطفال وتعمل في المؤسسات التعليمية، مشددا أن المتطلبات الجديدة لا تلزم المرأة بالخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا وأن التسجيل العسكري والخدمة العسكرية أمران مختلفان تمامًا.