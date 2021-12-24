أوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند

ويرى كان أنه ليس هناك حاجة للتحرك لضم هالاند، بسبب أن النادي البافاري يمتلك في صفوفه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وجاء موقف أوليفر كان مماثلًا لرأي هربرت هاينر رئيس النادي، حيث أوضح في تصريحات لصحيفة "ذو دويتشه تسايتونج"، اليوم الجمعة، أن ليفاندوفسكي "لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين".وواصل البولندي ليفاندوفسكي، تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023، أما هالاند، فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في سن 21 من عمره، ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا، يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب.وارتبط اسم ريال مدريد بالسعي لضم هالاند، الذي يمكنه بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية، حال قرر الرحيل عن دورتموند.
وواصل البولندي ليفاندوفسكي، تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023، أما هالاند، فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في سن 21 من عمره، ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.
ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا، يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب.
وارتبط اسم ريال مدريد بالسعي لضم هالاند، الذي يمكنه بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية، حال قرر الرحيل عن دورتموند.