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https://arabic.sputniknews.com/20211224/أوليفر-كان-بايرن-ميونخ-ليس-مهتما-بضم-النجم-النرويجي-هالاند-1054529521.html
أوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند
أوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند
استبعد الحارس الأسطوري أوليفر كان، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني حاليا، ضم النجم النرويجي هالاند من بوروسيا دورتموند. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:53+0000
2021-12-24T16:53+0000
رياضة
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ويرى كان أنه ليس هناك حاجة للتحرك لضم هالاند، بسبب أن النادي البافاري يمتلك في صفوفه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وجاء موقف أوليفر كان مماثلًا لرأي هربرت هاينر رئيس النادي، حيث أوضح في تصريحات لصحيفة "ذو دويتشه تسايتونج"، اليوم الجمعة، أن ليفاندوفسكي "لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين".وواصل البولندي ليفاندوفسكي، تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023، أما هالاند، فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في سن 21 من عمره، ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا، يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب.وارتبط اسم ريال مدريد بالسعي لضم هالاند، الذي يمكنه بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية، حال قرر الرحيل عن دورتموند.
https://arabic.sputniknews.com/20210623/هالاند-يتفق-مع-ريال-مدريد-على-الانتقال-للملكي-هذا-الصيف-1049333232.html
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رياضة

أوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند

16:53 GMT 24.12.2021
© REUTERS / LEON KUEGELERالنرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا دورتموند
النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا دورتموند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / LEON KUEGELER
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استبعد الحارس الأسطوري أوليفر كان، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني حاليا، ضم النجم النرويجي هالاند من بوروسيا دورتموند.
ويرى كان أنه ليس هناك حاجة للتحرك لضم هالاند، بسبب أن النادي البافاري يمتلك في صفوفه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وجاء موقف أوليفر كان مماثلًا لرأي هربرت هاينر رئيس النادي، حيث أوضح في تصريحات لصحيفة "ذو دويتشه تسايتونج"، اليوم الجمعة، أن ليفاندوفسكي "لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين".
النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2021
هالاند يتفق مع ريال مدريد على الانتقال للملكي هذا الصيف
23 يونيو, 03:04 GMT
وواصل البولندي ليفاندوفسكي، تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023، أما هالاند، فلا يعتبر النجم الأبرز القادم فقط، وإنما لا يزال في سن 21 من عمره، ويرجح أن أفضل أعوام في مسيرته الاحترافية لم تأت بعد.
ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا، يقل بفارق كبير عن القيمة السوقية للاعب.
وارتبط اسم ريال مدريد بالسعي لضم هالاند، الذي يمكنه بالفعل الاختيار من بين أفضل الأندية الأوروبية، حال قرر الرحيل عن دورتموند.
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