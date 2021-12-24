تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إثيوبيا-جهة-خارجية-نعلمها-تدفع-بالنزاع-الحدودي-مع-السودان-ولكننا-لن-نرد-1054518256.html
إثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد
إثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد
قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن قضية الحدود مع السودان صغيرة، وتم إعدادها من بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:23+0000
2021-12-24T11:23+0000
العالم العربي
العالم
السودان
إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104049/74/1040497447_0:0:4179:2351_1920x0_80_0_0_1f280da82db31156585c9a527c62f9b8.jpg
وأشار الوزير الإثيوبي في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في مثلث الفشقة، المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، التي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود، مؤكدا أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية.وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان، أسفر عن 6 قتلى من القوات السودانية.وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي كلا الجانبين امتلاكه إياها، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-السوداني-يكشف-رسميا-تفاصيل-الهجوم-الإثيوبي-على-قواته-1053339885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104049/74/1040497447_265:0:4146:2911_1920x0_80_0_0_a89f9219a344257bc11b1b527e0f1994.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, السودان, إثيوبيا

إثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد

11:23 GMT 24.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن قضية الحدود مع السودان صغيرة، وتم إعدادها من بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة.
وأشار الوزير الإثيوبي في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في مثلث الفشقة، المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، التي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود، مؤكدا أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية.

وأضاف "على الرغم من الاستفزازات، خصوصا من الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية، رفضت إثيوبيا الرد، لاعتقادها أن الصراع ناتج عن قضية مصطنعة نعلم الجهات الخارجية التي دفعت بها، وهو أمر لا يجدي نفعا لكلا البلدين".

جنود سودانيون يشاركون في تمرين للجيش في الخرطوم في 30 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
27 نوفمبر, 20:14 GMT
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان، أسفر عن 6 قتلى من القوات السودانية.
وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي كلا الجانبين امتلاكه إياها، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:31 GMTاللبنانيون يحيون العيد هذا العام "بتقشّف" على وقع الأزمة الاقتصادية
12:21 GMTتسجيل 183 حالة جديدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 527
12:20 GMTالنفط ينزل بفعل تراجع التداول في عطلة عيد الميلاد والأنظار نحو اجتماع "أوبك+"
12:16 GMTالطوائف المسيحية تبدأ احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم... فيديو
12:09 GMTمنافس للبشر... طباخ آلي يمكنه تحضير آلاف الأطباق بدقة عالية قريبا في الأسواق
12:04 GMTمحلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران
11:59 GMTتأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين
11:52 GMTزوجة مؤمن زكريا ترد على شائعات وفاته وتوجه طلبا لسفارة بريطانيا... فيديو
11:50 GMTارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بنسبة 38%
11:45 GMTدراسة: غرقت الأرض قبل 66 مليون سنة في الظلام لمدة عامين بعد الاصطدام الكبير
11:35 GMTاليابان تفتح باب تعاون شامل مع تايوان... هل ترد الصين؟
11:26 GMTنفتالي بينيت: سنصنع التاريخ في الجولان
11:23 GMTصنع في القرم: صغير ولكنه خطير
11:23 GMTإثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد
11:21 GMTقادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات
11:12 GMTالصحة السعودية تحدد نوع جرعة لقاح كورونا للأطفال
11:05 GMTللمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا
11:04 GMTصحيفة تركية تدعو قيادة بلادها إلى توخي الحذر من الوضع بين روسيا وأوكرانيا
11:03 GMTكيف يؤثر التوتر على صحة البشرة
10:58 GMTجنرال إسرائيلي سابق: مواجهة إيران الآن أفضل من الغد