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https://arabic.sputniknews.com/20211224/إصابة-مدنيين-إثر-سقوط-مقذوف-تابع-لأنصار-الله-في-جازان-بالسعودية-1054531161.html
التلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان
التلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان
ذكر التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الجمعة، أن مقذوفا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سقط على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب المملكة العربية... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T19:16+0000
2021-12-24T19:34+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية عن قوات التحالف تقارير أولية أفادت بأن مدنيين أصيبا جراء سقوط المقذوف.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، أمس الخميس، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات له بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

التلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان

19:16 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 19:34 GMT 24.12.2021)
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
مدينة الرياض
© Photo / wikipedia
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ذكر التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الجمعة، أن مقذوفا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سقط على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية‎.
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية عن قوات التحالف تقارير أولية أفادت بأن مدنيين أصيبا جراء سقوط المقذوف.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، أمس الخميس، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات له بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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