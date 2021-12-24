التلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان

ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية عن قوات التحالف تقارير أولية أفادت بأن مدنيين أصيبا جراء سقوط المقذوف.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، أمس الخميس، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات له بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.