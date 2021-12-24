إعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية

وقد أثبتت هذه الطائرة جدارتها وفاعليتها أثناء مشاركتها في العديد من العمليات الحربية. ولكن لا يمكنها أن تجدي نفعا في عمليات حربية ضد مَن يمتلك وسائط الدفاع الجوي العصرية من صنع روسي وفقا لـ"19fortyfive".وتتميز طائرة А-10 بالقدرة الخارقة على تحمّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة، وتستطيع التحليق بعد أن تفقد أجزاء منها.وخصصت طائرة А-10 لتدمير الدبابات السوفيتية في حرب عالمية جديدة مفترضة، ونجحت بتدمير مدرعات العدو في الحروب الحقيقية في أنحاء العالم حتى أنها لا تزال تحظى بتأييد أعضاء البرلمان الأمريكي الكثيرين الذين يصوتون لصالح بقائها في صفوف الجيش رغم شكوك حول فاعليتها في حروب العصر الحديث. ويمكنها أن تحقق النجاح في مواجهات مع أعداء يفتقرون إلى الأسلحة المتطورة، ولكن لا يمكنها أن تقاتل بفعالية أعداء يمتلكون الأسلحة المتطورة مثل روسيا والصين.واضطرت الجريدة الأمريكية إلى الإقرار بأن إحدى أشهر طائرات الجيش الأمريكي لن تستطيع الصمود أمام وسائط الدفاع الجوي الروسية أو الصينية، ولهذا يجب سحبها من الخدمة.
تعد المقاتلة القاذفة А-10 واحدة من أشهر طائرات الجيش الأمريكي.
وقد أثبتت هذه الطائرة جدارتها وفاعليتها أثناء مشاركتها في العديد من العمليات الحربية. ولكن لا يمكنها أن تجدي نفعا في عمليات حربية ضد مَن يمتلك وسائط الدفاع الجوي العصرية من صنع روسي وفقا لـ"19fortyfive".
وتتميز طائرة А-10 بالقدرة الخارقة على تحمّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة، وتستطيع التحليق بعد أن تفقد أجزاء منها.
وخصصت طائرة А-10 لتدمير الدبابات السوفيتية في حرب عالمية جديدة مفترضة، ونجحت بتدمير مدرعات العدو في الحروب الحقيقية في أنحاء العالم حتى أنها لا تزال تحظى بتأييد أعضاء البرلمان الأمريكي الكثيرين الذين يصوتون لصالح بقائها في صفوف الجيش رغم شكوك حول فاعليتها في حروب العصر الحديث. ويمكنها أن تحقق النجاح في مواجهات مع أعداء يفتقرون إلى الأسلحة المتطورة، ولكن لا يمكنها أن تقاتل بفعالية أعداء يمتلكون الأسلحة المتطورة مثل روسيا والصين.
واضطرت الجريدة الأمريكية إلى الإقرار بأن إحدى أشهر طائرات الجيش الأمريكي لن تستطيع الصمود أمام وسائط الدفاع الجوي الروسية أو الصينية، ولهذا يجب سحبها من الخدمة.