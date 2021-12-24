تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إعلام-أشهر-مقاتلة-أمريكية-لا-تستطيع-الصمود-أمام-الأسلحة-الروسية-1054509215.html
إعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية
إعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية
تعد المقاتلة القاذفة А-10 واحدة من أشهر طائرات الجيش الأمريكي. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:46+0000
2021-12-24T06:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102455/66/1024556694_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cef957229a4727e4a8a508849db24e95.jpg
وقد أثبتت هذه الطائرة جدارتها وفاعليتها أثناء مشاركتها في العديد من العمليات الحربية. ولكن لا يمكنها أن تجدي نفعا في عمليات حربية ضد مَن يمتلك وسائط الدفاع الجوي العصرية من صنع روسي وفقا لـ"19fortyfive".وتتميز طائرة А-10 بالقدرة الخارقة على تحمّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة، وتستطيع التحليق بعد أن تفقد أجزاء منها.وخصصت طائرة А-10 لتدمير الدبابات السوفيتية في حرب عالمية جديدة مفترضة، ونجحت بتدمير مدرعات العدو في الحروب الحقيقية في أنحاء العالم حتى أنها لا تزال تحظى بتأييد أعضاء البرلمان الأمريكي الكثيرين الذين يصوتون لصالح بقائها في صفوف الجيش رغم شكوك حول فاعليتها في حروب العصر الحديث. ويمكنها أن تحقق النجاح في مواجهات مع أعداء يفتقرون إلى الأسلحة المتطورة، ولكن لا يمكنها أن تقاتل بفعالية أعداء يمتلكون الأسلحة المتطورة مثل روسيا والصين.واضطرت الجريدة الأمريكية إلى الإقرار بأن إحدى أشهر طائرات الجيش الأمريكي لن تستطيع الصمود أمام وسائط الدفاع الجوي الروسية أو الصينية، ولهذا يجب سحبها من الخدمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/صحيفة-تعلن-عن-تكتيك-سوخوي-35-ضد-أحدث-المقاتلات-الأمريكية-1054449514.html
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-الإمارات-تهدد-بالانسحاب-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1053933558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102455/66/1024556694_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_69c6474d8a9131b3672ea0b21f667d2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

إعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية

06:46 GMT 24.12.2021
© Photo / SSgt. Rachel Bartonمقاتلة قاذفة أمريكية من طراز "أ-10"
مقاتلة قاذفة أمريكية من طراز أ-10 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Photo / SSgt. Rachel Barton
تابعنا عبر
تعد المقاتلة القاذفة А-10 واحدة من أشهر طائرات الجيش الأمريكي.
وقد أثبتت هذه الطائرة جدارتها وفاعليتها أثناء مشاركتها في العديد من العمليات الحربية. ولكن لا يمكنها أن تجدي نفعا في عمليات حربية ضد مَن يمتلك وسائط الدفاع الجوي العصرية من صنع روسي وفقا لـ"19fortyfive".
وتتميز طائرة А-10 بالقدرة الخارقة على تحمّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة، وتستطيع التحليق بعد أن تفقد أجزاء منها.
مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
صحيفة تعلن عن تكتيك "سوخوي 35" ضد أحدث المقاتلات الأمريكية
22 ديسمبر, 13:33 GMT
وخصصت طائرة А-10 لتدمير الدبابات السوفيتية في حرب عالمية جديدة مفترضة، ونجحت بتدمير مدرعات العدو في الحروب الحقيقية في أنحاء العالم حتى أنها لا تزال تحظى بتأييد أعضاء البرلمان الأمريكي الكثيرين الذين يصوتون لصالح بقائها في صفوف الجيش رغم شكوك حول فاعليتها في حروب العصر الحديث. ويمكنها أن تحقق النجاح في مواجهات مع أعداء يفتقرون إلى الأسلحة المتطورة، ولكن لا يمكنها أن تقاتل بفعالية أعداء يمتلكون الأسلحة المتطورة مثل روسيا والصين.
واضطرت الجريدة الأمريكية إلى الإقرار بأن إحدى أشهر طائرات الجيش الأمريكي لن تستطيع الصمود أمام وسائط الدفاع الجوي الروسية أو الصينية، ولهذا يجب سحبها من الخدمة.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
14 ديسمبر, 15:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
07:08 GMTالإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية
06:57 GMTأوكرانيا تُلزم جميع النساء بالمثول في مكاتب التجنيد العسكري في البلاد
06:55 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
06:52 GMTالكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط
06:46 GMTإعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية
06:44 GMTالإمارات تعلن تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا
06:43 GMTالخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
06:41 GMTإيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة
06:38 GMTوزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط
06:34 GMTباحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي
06:31 GMTاكتشاف بكتيريا تحول النفط إلى غاز طبيعي
05:32 GMTلافروف: نهج واشنطن غير الودي تجاه موسكو يخلق أجواء سامة تحول دون التواصل الهادئ
05:29 GMTطوكيو واليابان تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان
04:22 GMTمصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش
03:23 GMTرئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد